タレント中川翔子（40）が30日、インスタグラムを更新。第1子、第2子となる双子男児出産を発表した。

「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！ 母子共に健康です！」と発表し、生まれたての男児に囲まれてベッドに寝る中川の写真をアップ。「2人とも2600g越え！ 産声もしっかりしてました 小さな、力強い命たちを 人生かけて守っていきたいと心から思います 二人ともギュッと指を 握ってくれました」と投稿。

最後に「可愛すぎる、、！ 名前を呼べるしあわせ 大好きだよ」と締めくくった。

中川は5月5日に第1子妊娠を公表し「中川翔子、なんとおなかに新しい命を授かりました。レベル40にして、とても大きな転機だなと思っています」と記していた。中川は23年4月に同年代の一般男性と結婚。お相手について「動物が大好きで夢に向かって働く姿を尊敬しています。魂のパートナー」と自身のサイトでコメントしていた。

中川は8月に妊娠している新生児が双子だと公表。出産直前の26日、自身のXで、双子の名前について言及。「ひびきが好きで 一発で読める字で 双子感あって 画数良い 名前考えるの超大変だったけどやっと決まってよかった」とホッとした様子。「一生の、人生最初のプレゼントだものね 自分が名前で悩んできた人生だったから、、」と、23年に「しようこ」から「翔子」に改名した自身に歩みを振り返りつつつづった。

続く投稿では「双子の本名、名前は出さないですが表では 双子1号2号 または 兄、弟 ってよぶかなー？いまのところ」と報告。対外的な双子の愛称についての考えも記した。

