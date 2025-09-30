データＨＲ、今期最終を63％上方修正・最高益予想を上乗せ

データホライゾン <3628> [東証Ｇ] が9月30日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の3.8億円→6.2億円に62.5％上方修正し、従来の5期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。

なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



※25年3月期(9ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期第２四半期において、債務免除益2.42億円を特別利益として計上することにより、2026年３月期通期の親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表時（2025年８月７日）の予想を上回るため、上方修正いたします。 なお、2026年３月期は、既存事業の着実な成長と、事業構造改善による収益性の向上を踏まえ、黒字化を見込んでおり、売上高、営業利益、経常利益の通期業績予想については変更ございません。

