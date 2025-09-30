B2青森が猪狩渉との契約を解除…”三刀流“選手兼通訳兼ACから海外挑戦へ

B2東地区の青森ワッツは9月30日、猪狩渉との2025－26シーズン選手契約を双方合意の上で解除することを発表した。猪狩は海外リーグのクラブからオファーを受けており、すでに入団も内定。後日、移籍先から契約が発表される。

福島県出身で現在29歳の猪狩は、168センチ65キロのポイントガード。名門の能代工業高校（現：県立能代科学技術高校）出身で、スラムダンク奨学金8期生としてIMGアカデミーへ進学した経歴を持つ。B2の福島ファイヤーボンズやアメリカの独立リーグでキャリアを積むと、昨シーズンから青森へ加入し、シーズン途中からは選手兼通訳に加え、アシスタントコーチも兼任。B2リーグ戦44試合の出場で、1試合平均約4分のプレータイム、1.0得点0.6アシストの成績だった。

今回の発表に際し、青森の渡邊裕介代表取締役社長は以下のようにコメントしている。

「今回の契約解除については、数日前に猪狩選手のもとへ海外のクラブからオファーがあったと北谷ゼネラルマネージャーへ相談があり、本人が挑戦する決断をしたため、契約解除に至りました。移籍先については、決定次第お知らせいたします。青森ワッツから大きな挑戦をすることを決断した猪狩選手への大青援をどうぞよろしくお願いいたします」





【動画】4季プレーした福島での猪狩渉のプレー集