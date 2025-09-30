＜動意株・３０日＞（大引け）＝村田製、マイクロ波、アスタリスクなど ＜動意株・３０日＞（大引け）＝村田製、マイクロ波、アスタリスクなど

村田製作所<6981.T>＝新値圏で強調続く。一時２．６％高に買われ前週末２６日につけた年初来高値２８３０円に迫る場面があった。ここＡＩデータセンター関連株への波状的な物色が続くなか、同社株には機関投資家とみられる実需買いが流入しているもよう。積層セラミックコンデンサーの世界トップメーカーで、米アップル＜AAPL＞のｉＰｈｏｎｅ向けサプライヤーとしても世界最大手に位置するが、同社はＡＩサーバー向けでも高水準の需要を獲得している。データセンター内のＡＩサーバーをはじめとする高性能ＩＴ機器には非常に数多くのデバイスが搭載されることで、コンデンサーは小型化と同時に大容量化が求められている。更に回路基板やＡＩ半導体の発熱問題があり、高温環境下でも耐えられる商品ニーズが高まっていることで、同社はそのニーズに対応した小型で薄層化された静電容量の大きい積層セラミックコンデンサーの量産を今夏からスタートさせている。これが大口投資家の継続買いを誘導しているもようだ。



マイクロ波化学<9227.T>＝一時ストップ高。同社はマイクロ波による研究開発に傾注し、産業向けに独自ソリューションを提供している。そうしたなか、２９日には同社と三井物産<8031.T>がマイクロ波を用いた低炭素リチウム鉱石製錬技術の共同開発におけるパイロット機を完成し、実証試験を開始すると発表している。三井物が共同開発の相手先となっていることもあって、今後の低炭素リチウム鉱石製錬技術開発への期待が膨らむ状況にある。



アスタリスク<6522.T>＝物色人気。同社は２９日取引終了後、自社開発の新コード技術「ＡｓＣｏｄｅ」を活用した期限管理アプリ「ＳｔｍＡ（エスティマ）」を発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。このアプリは、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、多数の商品を取り扱う店舗での賞味期限・消費期限管理に適したもの。ｉＯＳ版は１０月中旬に公開する予定で、Ａｎｄｒｏｉｄ版についても順次展開を計画しているという。



キオクシアホールディングス<285A.T>＝大幅続伸。２９日の米市場で米サンディスク の株価が急騰したことが刺激となっているもよう。また、同社とサンディスクがきょう、人工知能（ＡＩ）需要に対応する北上工場（岩手県北上市）の第２製造棟（Ｋ２棟）が稼働を開始したと発表していることも材料視されているようだ。Ｋ２棟は、ＡＩの普及などによる中長期的なフラッシュメモリー市場の拡大に備え、ＣＢＡ（ＣＭＯＳ ｄｉｒｅｃｔｌｙ Ｂｏｎｄｅｄ ｔｏ Ａｒｒａｙ）技術を導入した第８世代３次元フラッシュメモリー製品（２１８層）、並びに今後も進化を続けるフラッシュメモリーの生産に対応。２６年前半に本格的な出荷を開始し、市場動向にあわせて設備投資を継続することで生産能力を段階的に引き上げるとしている。



ＡＫＩＢＡホールディングス<6840.T>＝もみ合い上放れ。メモリー製品の販売を主力とし、米エヌビディア＜NVDA＞の製品取り扱いでも実績が高い。直近ではエヌビディアの最先端半導体チップを搭載した小型のＡＩスパコンを取り扱うなど新たな展開をみせている。２６年３月期は営業利益段階では３期連続の減益を見込むものの、トップラインは３期連続増収と売上規模の拡大が続いている。２７年３月期については売上高２００億円台乗せが射程圏で、増収効果を映し営業利益も２ケタ以上の伸び率で増益転換が見込まれる。時価予想ＰＥＲは依然８倍台で割安感がある。



ＡＶｉＣ<9554.T>＝切り返し急。同社は２９日の取引終了後、２５年９月期業績予想の上方修正を発表。今期の経常利益予想を従来の見通しから５５００万円増額して７億２４００万円（前期比６４．２％増）に見直した。業況を評価した買いが入ったようだ。売上高予想は従来の見通しを１億３２００万円上回る２６億５０００万円（同３７．０％増）に引き上げた。エンタープライズ顧客からの受注案件が寄与したほか、リアレーションのＭ＆Ａによる効果も出た。同社は２６年９月期に関して、売上高と営業利益の成長率について少なくとも今期比で３０％と見込む。



