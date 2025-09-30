明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

※中国，香港市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：クラウディア<3607>，フイルコン<5942>，ナガイレーベ<7447>，西松屋チェ<7545>



