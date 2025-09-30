グリーンエナジー＆カンパニー<1436.T>がこの日の取引終了後、１００％子会社グリーンエナジー・プラスが、多摩川ホールディングス<6838.T>１００％子会社の多摩川エナジーと系統用蓄電池システム分野で協業を開始したと発表した。



協業により、全国規模での系統用蓄電池導入や再生可能エネルギー発電所の開発を進めるのが狙い。系統用蓄電所１０件の開発を目標としており、まずは今年度内に３件の系統用蓄電所の建設を推進する。また、高圧太陽光発電所の開発事業も共同で拡大する。なお、同件が２６年４月期業績に与える影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS