¡Ú2025Ç¯10·î¡ÛU-NEXT¡Ê¥æ¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡¦ÍÎ²è°ìÍ÷
ÇÛ¿®ºîÉÊ¿ô¤Ï¶È³¦ºÇÂçµé¡ª¡¡U-NEXT¡Ê¥æ¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¤Ç2025Ç¯10·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë³¤³°¥É¥é¥Þ¤ÈÍÎ²è¤ò°ìµó¤Ë¤´¾Ò²ð¡£
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎU-NEXT¡Ê¥æ¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡¦¥É ¡Ä
U-NEXT¤Ç2025Ç¯9·î¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ
10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¡Ø¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ ¥ë¥¤¥¹·ÙÉô¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Á9
1987Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡Ø¼çÇ¤·ÙÉô¥â¡¼¥¹¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¡¼¥¹¤Î±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¥ë¥¤¥¹¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡£¥·¡¼¥º¥ó9¤Ë¤ÆËÜ¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï½ªÎ»ºÑ¤ß¡£
¡Ø¥¶¡¦¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡ÁÌ¤²ò·è¼ºí©»ö·ïÁÜºº¡Ù
10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
8Ç¯Á°¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÍÄ¤¤Â©»Ò¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤òÆÀ¤ÆºÆ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£8Ç¯Á°¤È¸½ºß¤¬¸ò¸ß¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥ÞÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹À¤³¦¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤ä²áµî¤Î»ö¼Â¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾¯Ç¯¤Ï¤Ê¤¼¼ºí©¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ø¸µÀ¨ÏÓ·º»ö¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼ºí©»ö·ïÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Á2
10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¡Ø¥¶¡¦¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡ÁÌ¤²ò·è¼ºí©»ö·ïÁÜºº¡Ù¤Ç»ö·ïÁÜºº¤òÃ´Åö¤·¤¿·º»ö¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡£
¡Ø¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¡Á·º»ö¥µ¥é¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤ÎÁÜºº¡Á¡Ù
10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ù´±¤È10Âå¤Î¾¯½÷¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ»àË´¤·¤¿¡£²°¾å¤Ë¤Ï¿·¿Í·Ù»¡´±¤Î¥ê¥¸¡¼¡¦¥¢¥À¥Þ¤È5ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥ê¥¸¡¼¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£DSI¡ÊÆÃÊÌÁÜºº¶É¡Ë¤Î¥µ¥é¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¡¢Ê£»¨¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÅÔ»Ô·Ù»¡¤Î°Ç¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë Ê¸½ñ·¸¤Î»ö·ïÏ¿¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5
10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
ÈÈºá»ñÎÁ¶É¤ÇÆ¯¤¯¼«ÊÄ¾É¤Î¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢·Ù´±¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é·º»ö»ö·ï¤ÎÄ´½ñ¤äÆæ²ò¤¤Ë¿Í°ìÇÜ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢°å»Õ¤Î¼«»¦¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë·Ù»ë¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ËÅª³Î¤Ê»ñÎÁ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈà½÷¤ËºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢3·ï¤Î»ö·ï¤ò°ì½ï¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤È¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡½¡½¡£
¡Ø¥ô¥§¥é¡Á¿®Ç°¤Î½÷·ÙÉô¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó13
10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÅìÉô¥Î¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¿²¿©¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î»Å»öÃæÆÇ¤Ê·ÙÉô¥ô¥§¥é¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö»äÎ©ÃµÄå¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º4ºîÉÊ¡ÚÆÈÀê¡Û
10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®
¡Ø±ü¤Î¤Û¤½Æ» -¤¢¤ëÆüËÜ·³ÊáÎº¤Îµ²±-¡Ù¡ÚÆÈÀê¡Û
10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®
1943Ç¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè²¼¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·³¤Î·³°å¥É¥ê¥´¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹Ãæº´¤Ï¡¢ÆüËÜ·³¤ÎÊáÎº¤È¤·¤ÆÂÙÌËÅ´Æ»¤Î·úÀß¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡£»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¥É¥ê¥´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿°¦¤Îµ²±¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤Î»Ä¹ó¤µ¤È¼ã¤Æü¤Î¾ðÇ®¤òÂÐÈæ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤Æü¤ÎÈë¤á¤¿°¦¡¢ÊáÎºÃç´Ö¤È¤Îå«¡¢¤½¤·¤ÆÀï¸å¤ËÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤¦ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë²êÀ¸¤¨¤ë´¶¾ð¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë°¦¾ð¤Î·Á¤òÉÁ¤¯¡£°ì¿Í¤ÎÃË¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´õË¾¤È¿Í´ÖÀ¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ø¥é¡¦¥Ö¥ì¥¢¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÛ¿®
¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î³¹¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿µðÂç¤Ê´ÙË×·ê¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ëµª¸µÁ°1ËüÇ¯¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì¿·ü¤±¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤éºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯ËÛÁö¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿SFÄ¶Âçºî¡£
¡Ø¥Á¥§¥¢¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¡ÚÆÈÀê¡Û
10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥ê¡¼ ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¡ÚÆÈÀê¡Û
10·î27Æü¡Ê·î¡Ë
¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¤Î¥Û¥é¡¼¾®Àâ¡ØIT¡Ù¤ò´ð¤Ë¡¢±Ç²è¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù2Éôºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡õ¥Ð¥ë¥Ð¥é¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¤¬À½ºî¤¹¤ë±Ç²è1ºîÌÜ¤Ë·Ò¤¬¤ë¡ÈÁ°Æüëý¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥ºÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ëÊª¸ì¡£ËÜ¹ñ¤Ç¤Î»î¼Ì¤Ç¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤êÅÓÃæÂàÀÊ¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬Â³½Ð¡£Âè1ÏÃ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥Û¥é¡¼ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢¾×·â¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¡¼¥Ê¡Á¾ðÇ®¤ÈÉü½²¤Î²Ì¤Æ¡Á¡Ù
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
1936Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÆâÀïÃæ¡£ÀïÃÏ¤Ç¶õÇú¤ò¼õ¤±¤Æ½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÍ½´¶¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¡¢·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥ë¥¯¥¡¡¼¥È¤ËËå¥¸¥å¥ê¥¢¤ÎÌÌÅÝ¤È¼Â²È¤ÎÂ¤Á¥½ê¤Î°ÑÇ¤¾õ¤òÂ÷¤¹¡£¤·¤«¤·¥È¥ë¥¯¥¡¡¼¥È¤ÏÆÍÇ¡¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ò·â¤ÁÆ¨Áö¤¹¤ë¡£´ñÀ×Åª¤Ë°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¥È¥ë¥¯¥¡¡¼¥È¤Ø¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¦¡£
U-NEXT¤Ç2025Ç¯9·î¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤ÎÍÎ²è
10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ØWe Live in Time ¤³¤Î»þ¤òÀ¸¤¤Æ¡Ù¡ÚÆÈÀê¡Û
¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡Ù¡ÚÆÈÀê¡Û
¡Ø¥¥é¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Õ¥é¥ï¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù
¡Ø¥¯¥£¥¢¡¿QUEER¡Ù
¡ØÂç¤¤¤Ê¤ë¼«Í³¡Ù
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥µ¥¹¥«¥Ã¥Á¡¦¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡Ù
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ø¸«¤¨¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë ¥Ò¥ë¥Þ¡¦¥¢¥Õ¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¡Ù
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ø¤±¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¡Ù
¡Ø½ª¤ï¤ê¤ÎÄ»¡Ù
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¿·À¤µª¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¡ÚÆÈÀê¡Û
10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¡¦¥¿¡¼¥È¥ë¥º¡Ù1¡Á3 ¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ø6·î0Æü ¥¢¥¤¥Ò¥Þ¥ó¤¬½è·º¤µ¤ì¤¿Æü¡Ù
10·î20Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¡ÚÆÈÀê¡Û
10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ØBAD GENIUS ¥Ð¥Ã¥É¡¦¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡Ù
¡Ø¤½¤Î²Ö¤ÏÌë¤Ëºé¤¯¡Ù
