¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥µ¥à¡¦¥ï¡¼¥·¥ó¥È¥ó¤¬¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
µð¾¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡¢Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè1°Ì¡¢¿ÍÎà¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Á´±Ç²è¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡Ê09¡Ë¤¬9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ê97¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê22¡Ë¤¬10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢³Æºî1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç3D¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Æ·à¾ì¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè»°ÃÆ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¡È¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹â±Ç²è¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥µ¥ê¡¼Ìò¤òÌ³¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥µ¥à¡¦¥ï¡¼¥·¥ó¥È¥ó¡£
1ºîÌÜÅö»þ¡¢¡ÈÄ¶ÍÌ¾¡É¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥à¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÏÃ¤»¤½¤¦¤ÊÃË¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¸µÍè¤Î¶¯¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¡£´ÑµÒ¤¬¡ÈÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¾Í¥¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Èµ¤¤µ¤¯¡É¤Ç¡È´è¾æ¡É¤Ç¡È´¶¼õÀ¡É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥µ¥à¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÃÀÞ¤·¤¿ÃË¤¬¥Ñ¥ó¥É¥é¤È¤¤¤¦À±¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë»Ñ¡¢¡Ö¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÃÛ¤¤¤¿²ÈÂ²¤È¿·Å·ÃÏ¤Ç¶ìÆñ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¡Ä¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¿¥µ¥à±é¤¸¤ë¥¸¥§¥¤¥¯¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡×¤ÇÌ¥¤»¤ë»Ñ¤È¤Ï¡½¡£
¡È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡É¤È¡ÈÍê¤â¤·¤µ¡É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë
±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡È¿ÀÈëÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¡É¤È¸Æ¤ÓÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥á¥í¥ó¡£Èà¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡£ÁÛÁü¤·¤¿¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·Ä©Àï¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¿®Ç°¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ò¥Ò¥Ã¥È¤ØÆ³¤¤¤¿¸å¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÁÏÂ¤¤·¤¿°ÕÍßºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ë¥µ¥à¤òÈ´Å§¡£
Åö»þ¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤ÏÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ºîÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö¥µ¥à¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÏÃ¤»¤½¤¦¤ÊÃË¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¸µÍè¤Î¶¯¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¯¥í¥¦¤Ë¿Í¡¹¤¬ÃÏ¹ö¤Ë¤µ¤¨¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´ÑµÒ¤¬¡ÈÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¥¥ã¥á¥í¥óºîÉÊ¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢ºòÇ¯ÉÂµ¤¤Î¤¿¤áÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥É¡¼¤â¡¢¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´¶¼õÀ¤È½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¥µ¥à¤Ï¤½¤ì¤éÁ´Éô¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡É¤È¡ÈÍê¤â¤·¤µ¡É¤¬Æ±µï¤·¤¿¥µ¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Êª¸ì¤Î¼´¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒ¤¬¶¦´¶¤ò´ó¤»¤ë¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¥¤¥¯¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÇÈÍðËü¾æ¤ÊÃË¥¸¥§¥¤¥¯¤ò¥µ¥à¤ÏÄ¹Ç¯¾ð½ïË¤«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï2154Ç¯¡¢¿ÍÎàÂ¸Â³¤Î¸°¤È¤Ê¤ë»ñ¸»¤¬Ì²¤ë¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¡½¡½ÀïÃÏ¤ÇÎ¾Â¤òÉé½ý¤·À¸¤¤ë´õË¾¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢·»¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ò¥¢¥Ð¥¿¡¼·×²è¡Ó¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î¸¶½»Ì±¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥ô¥£¤È¿Í´Ö¤ÎDNA¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿À·ÐÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê¿Í´Ö¤Î°Õ¼±¤òØá°Í¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¥Ê¥ô¥£¤ÈÆ±¤¸ÆùÂÎ¤Î¡Ò¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ó¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÆùÂÎ¤Ë¿À·Ð¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¤¢¤ë»þ¥Ê¥ô¥£¤Î½÷À¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¡Ê¥¾¡¼¥¤¡¦¥µ¥ë¥À¥Ê¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼¡Âè¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ê¥ô¥£¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢Èà¤é¤È»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢»ñ¸»¤ÎÄ´Ã£¤¬¿Ê¤Þ¤º¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¿ÍÎà¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤ä¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤ÎÊë¤é¤¹Â¼¤Ø¤È¿Ê·â¡£¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢È¿·â¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥¯¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÀÀ»¤Ê¿¹¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ÍÎà¤ò·âÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ê¥ô¥£¤¬¿À¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤ë¡È¥¨¥¤¥ï¡É¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¼±¤ò´°Á´¤Ë¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÆùÂÎ¤Ø¤È°Ü¤·¡¢ËÜÅö¤Î¥Ê¥ô¥£¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê22¡Ë¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é½½Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¥Ñ¥ó¥É¥é¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹ÃË¡¦¥Í¥Æ¥ä¥à¤È¼¡ÃË¡¦¥í¥¢¥¯¡¢Ì¼¤Î¥È¥¥¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÍÜ½÷¤Î¥¥ê¤È¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤ÈÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÍÎà¤¬ºÆ¤Ó¥Ñ¥ó¥É¥é¤ò½±·â¡£¼«¿È¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡È¿¹¤ÎÉôÂ²¡É¤òÎ¥¤ì¡¢²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤Æ¡È³¤¤ÎÉôÂ²¡É¤Î¸µ¤Ø¿È¤ò´ó¤»¤ë¡£¥¸¥§¥¤¥¯°ì²È¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ë³¤¤ÎÊ¸²½¤äÈþ¤·¤¤À¸Ì¿¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼¡Âè¤Ëå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎËâ¤Î¼ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤é¤Ï¡¢¡È³¤¤ÎÉôÂ²¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤ÈÃÄ·ë¤·¡¢¿ÍÎà¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤¬¡½¡£
Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤È¸ÉÆÈ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆÀ¸¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡£¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ç²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÃÛ¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤òÉ¬»à¤Ë¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤Î»Ñ¤Ï¾ï¤Ë´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Á¡¢¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤â¡¢¥¸¥§¥¤¥¯°ì²È¤ËÊ¿²º¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤Ó¿ÍÎà¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤¬Ç÷¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î¿·¤¿¤ÊÉôÂ²¤Î¶¼°Ò¤Þ¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¡Ä¡£¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¸¥§¥¤¥¯¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤Ï°ìÂÎ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¥Ñ¥ó¥É¥é¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
±Ç²è´Û¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¾ï¤ËÄÉµá¤·¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÊ×Åª¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¡¢Á´À¤³¦¤ËÆÏ¤±Â³¤±¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬ÁÏÂ¤¤¹¤ëÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤ÆËÂ¤¬¤ì¤ëÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥¸¥§¥¤¥¯°ì²È¤ËºÆ¤Ó¿ÍÎà¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤¬Ç÷¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î¿·¤¿¤ÊÉôÂ²¤Î¶¼°Ò¤Þ¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¡Ä¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤é¤¬º£²ó¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤È¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¿¡È¿¹¤ÎÌ±¡É¤ä¡È³¤¤ÎÌ±¡É¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¥Ñ¥ó¥É¥é¤ËÁþ°¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¡É¡£²Ð¸ý°è¤Ë½»¤à¤³¤ÎÌ±¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¡È¥Ê¥ô¥£¤Î¥ô¥£¥é¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¥é¥ó¡Ê¥¦¡¼¥Ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡Ë¤À¡£¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥µ¥ê¡¼²È¤Î±¿Ì¿¤Ï°ìÂÎ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¥Ñ¥ó¥É¥é¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
