【2025年10月】Apple TV+で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

2025年10月配信予定の作品一覧

映画『ロスト・バス』



実話に基づく本作は、アメリカ史上最悪の山火事の中を駆け抜ける息詰まるサバイバル・サスペンス。道に迷ったスクールバス運転手と献身的な教師が、22人の子供たちを恐ろしい炎の地獄から救い出すために奮闘する。

運転手を『TRUE DETECTIVE／二人の刑事』のマシュー・マコノヒー、教師を『バービー』のアメリカ・フェレーラが演じる。監督は『ジェイソン・ボーン』シリーズのポール・グリーングラスが務める。

『ラスト・フロンティア 最果てのアラスカ』

10月10日（金）配信開始



人里離れたアラスカの荒野に刑務所の輸送機が墜落。凶暴な受刑者が数十人解き放たれてしまう。地域の保安官フランク・レムニックは一人で町の安全を守らなければならない。彼は、墜落事故が偶然ではなく、広範かつ壊滅的な影響を及ぼす周到な計画の第一歩ではないかと疑い始める。

レムニックを演じるのは、『ウイニング・タイム -レイカーズ帝国の誕生-』のジェイソン・クラーク。他には、ドミニク・クーパー（『プリーチャー』）、ヘイリー・ベネット（『イコライザー』）、シモーヌ・ケッセル（『オビ＝ワン・ケノービ』）らが出演。

『ブラックリスト』クリエイターのジョン・ボーケンキャンプ、『ブラックリスト リデンプション』のリチャード・ドヴィディオらが脚本・制作総指揮を務める。

『ナイフエッジ ミシュランの星への挑戦』

10月10日（金）配信開始



世界最高のシェフたちが究極の栄誉であるミシュランの星を追い求める姿を描く全8話のドキュメンタリー。彼らは星を目指してスリリングな高揚と打ちのめされるような挫折を経験する。これまで、この匿名の審査員たちはその評価手法を決して明かすことはなかったが、今、ついにそのベールが明かされる。

『マネー 〜彼女が手に入れたもの〜』シーズン3

10月15日（水）配信開始



20年間連れ添った億万長者の夫との離婚で870億ドルの慰謝料を得たモリー・ウェルズ（マーヤ・ルドルフ）が自分探しの旅に出る。

新シーズンでは、モリーが莫大な財産を全て寄付するという約束を果たすため、慈善団体ウェルズ財団の個性豊かなメンバーたちが協力し合う姿も引き続き描かれる。

主演マーヤに加え、ミカエラ・ジェ・ロドリゲス、ナット・ファクソン、ロン・ファンチズ、ジョエル・キム・ブースターら主要キャストが再登場する。

『スティーラー＆メアラ』

10月24日（金）配信開始



『セヴェランス』のベン・スティラーが両親であるコメディ界のアイコン、ジェリー・スティラーとアン・メアラの物語を語る。ポップカルチャーと家庭の両方における彼らの影響を探り、創造性、人生、芸術の境界線がしばしば曖昧になった家庭の姿を映し出す。その過程でスティラーは自らと家族にカメラを向け、ジェリーとアンが彼らの人生に与えた計り知れない影響、そして愛する人々から誰もが学べる世代を超えた教訓を考察する。

