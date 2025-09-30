「スコアを２度見した」「凄まじい…」アメリカが驚異の“９−１”爆勝で海外衝撃「何が起きた？」「むしろなぜ９−０じゃなかったんだ？」【U-20W杯】
現地時間９月29日、チリで開催中のU-20ワールドカップで、U-20アメリカ代表がU-20ニューカレドニアと対戦。９−１で大勝を飾った。
２分にベンジャミン・クレマスキのゴールで先制したアメリカは、そのクレマスキがハットトリックを達成するなど、前半で７ゴールを奪う。
後半はやや停滞し、68分に８点目を奪った後、GKアダム・ボードリーのミスで１点を返されたものの、73分にコール・キャンベルが９点目を挙げて怒涛のゴールラッシュを締め括った。
アメリカサッカーの情報について発信している『U.S.SOCCER』は、この結果を「ベンジャミン・クレマスキのハットトリックが、 U-20ワールドカップ初戦のニューカレドニア戦で記録的な９−１の勝利をもたらした」と伝えた。
また、海外のサッカーファンからは、次のような声が上がった。
「スコアを２度見した」
「なんてこった」
「ニューカレドニアが出てるの？」
「凄まじい試合だ」
「むしろなぜ９−０じゃなかったんだ？」
「こんな相手と対戦するなんて幸運なんだ」
「アメリカレベルのチームが９−１なんて素晴らしい」
「何が起きたんだ？」
元々、力の差があるとはいえ、国際大会ではなかなかお目にかかれない大差に、驚いたファンが少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
