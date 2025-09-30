21歳イケメン俳優の積極アプローチに山本舞香の母性爆発「かわいいってなる」
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、30日午後9時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第3話を放送する。
【写真】ベッドで密着…21歳イケメン俳優と元アイドルがホテルデート
『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』の日本版リメイク。『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がける「ABEMA」と、さまざまなヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作する。シーズン1を2023年12月に放送した。
同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。
今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／俳優・バレエ講師）の女性メンバー5人と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5人が参加している。
また、参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴に加え、今シーズンより新たに山本舞香ととうあも就任した。
第3話では、「カップルチャレンジ〜メイク＆ボディペイント対決〜」で1位に輝いたカップルだけが行けるホテルデートから帰宅したさくらとたつやが質問攻めに。さくらは女子メンバーに対し、「キスをされそうになった」とカミングアウトし、たつやに対しては、「マネー（キャッチャー）っぽさを感じてしまう」「セリフっぽい」と率直な本音を吐露する。恋人繋ぎを披露したり、「好きやで」と直球の言葉を投げかけるなど、積極的なアプローチを見せるたつやに、山本は「かわいいってなる」「母性が出る」とコメントし、スタジオも大盛り上がり。
また、第3話では“ラブキャッチャー”なのか“マネーキャッチャー”なのかを巡り、参加者たちの疑念が一層深まる。男子部屋では、いぶきが「あやなが意味がわからないのは、たつやに『デートでさくらを選んだら許せない』と言っておいて、自分は俺に（ラブコイン）入れているところが意味がわかんなくね？男は手玉に取れるものと思っている気がする」と分析を展開。「目があったら普通は瞳に自分が映るけど、（あやなは）諭吉が映ってんの」と辛辣なコメントも飛び出した。
一方その頃、女子部屋ではあやな・えみり・サリオが「男子に、誰が誰に（ラブコインを入れたか）絶対言わないようにしない？この3人以外にも」と“同盟”を結成。これには山本も「面白くなってきた」と期待をのぞかせ、参加者同士の疑念はさらに深まりを見せる。
