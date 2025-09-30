ＹＥデジタル、上期経常が17％減益で着地・6-8月期も34％減益

ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ <2354> [東証Ｓ] が9月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比17.4％減の7億円に減り、通期計画の17億円に対する進捗率は41.6％にとどまったものの、5年平均の37.4％を上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比47.5％増の9.9億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比33.8％減の3.5億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.4％→6.9％に悪化した。



株探ニュース

