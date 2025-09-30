札幌市は2025年9月30日、南区藤野で目撃された3頭のクマのうち、駆除した親子グマ2頭について詳細を発表しました。



30日午前6時半ごろ、近くに住む80代の男性が、外からクマのような鳴き声がしたため確認しに行くと、およそ100メートル先で親子グマ2頭を目撃しました。



その後、通報を受けて駆けつけた警察官が、親子グマあわせて3頭を目撃していました。





このうち、子グマ1頭がエゾシカ用のわなにかかって動けなくなっていて、その付近に親グマと別の子グマが居座っていました。市の職員やハンターが対応にあたっていましたが、午前8時半ごろ、安全確保のためハンターが発砲し、親子グマあわせて2頭を駆除したということです。駆除された親グマはメスで、推定8～9歳、体長148センチで体重は122.5キロ。子グマはオスで、推定0歳、体長100センチで体重は29.5キロでした。居座っていたもう1頭の子グマは、その場から逃げ去りました。札幌市内では南区を含む5つの区でヒグマ注意報が出ているほか、隣接する西区では公園でクマによる人身被害があり、ヒグマ警報が発令されています。札幌市は、ゴミ出しのルール徹底や家庭菜園でも対策を講じるなど、注意を呼びかけています。