Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月30日は、2025年9⽉に発売した横向き寝でも快適な装着感を実現しているAnker（アンカー）の「Soundcore Sleep A30」がお得に登場しています。

⽿の形状や装着状態に合わせてノイズキャンセリング効果の⾃動最適化など、快眠のための機能が詰まってた優れモノですよ！

■この記事で紹介している商品

眠りに適したノイキャン機能が秀逸。Ankerの新作寝ホン「Soundcore Sleep A30」が10％ポイント還元中！

睡眠に特化したAnker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」が10％ポイント還元中。

2025年9⽉に販売を開始した新作寝ホンが今だけお買い得ですよ。

「Soundcore Sleep A30」は、⽿の形状や装着状態に合わせてノイズキャンセリング効果を⾃動で最適化。

睡眠時の低周波ノイズを効果的に遮断し、眠りに適した静かな環境を整えます。

イヤーチップもシリコンタイプに加えて、遮音性が⾼いフォームタイプも付属。

睡眠の質を良くしたいと考えている人におすすめですよ。

アプリで睡眠状況が確認できる優れモノ。「いびきマスキング機能」で朝まで快適な眠りをサポート

片耳約3gの軽さと、指先に乗るコンパクトサイズを実現。

ソフトシリコンと独自の軽量ウィング設計で、さまざまな耳の形状にしっかりフィット。寝ながら装着しても枕の圧迫感を感じにくいのが特長です。

Soundcoreアプリから睡眠状況がひと目でチェックできる優れモノ。

睡眠のコツをアドバイスしてくれたり、⼊眠前のリラックスタイムをサポートするスリープミュージックやホワイトノイズなど多様な⾳源も再⽣OK。

充電ケースがいびきをリアルタイムに検知し、⾳の⼤きさや⾼さに合わせてマスキング⾳を⾃動⽣成する「いびきマスキング機能」を搭載。

家族や周囲のいびきに悩む生活ともこれでおさらばです！

長距離移動もおまかせあれ。充電ケースと合わせて最⼤70時間も再生できるバッテリーが特長

イヤホン本体で最大14時間、充電ケースと合わせると最⼤70時間の再⽣が可能な⻑時間バッテリーが魅力。

万が一イヤホン本体がどこかに落ちても、音を鳴らしてすぐに見つけ出すことができますよ。

イヤホン本体からアラームを鳴らせるので、家族や隣人に配慮しながら自分だけ目覚めることができますよ。

毎日の睡眠から飛行機や新幹線などの長距離移動まで、多彩なシーンで睡眠をサポートしてくれるアイテムです！

睡眠に悩みがある方はぜひ一度試してみてください。

Anker Soundcore Sleep A30 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】オフホワイト 29,990円 （10%ポイント還元） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

