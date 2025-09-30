タレント・中川翔子が30日、自身のインスタグラムを更新。第1子、2子となる双子の出産を報告した。

中川は「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と報告。

生まれたばかりの我が子を抱く写真をアップし「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と決意を記した。

そして「二人ともギュッと指を握ってくれました 可愛すぎる、、！名前を呼べるしあわせ大好きだよ」と結んだ。

中川は2023年4月に同年代の男性会社員との結婚を発表。今年5月5日の自身の誕生日に妊娠を報告した。8月に子供が双子であり、性別も2人とも男の子であることを公表。また、計画帝王切開での出産を予定していることも伝えていた。

9月17日には出産に向けて入院したことを報告。「双子たち 今2478と2449ふたりで5キロ近くまで育ってくれてげんきです 出来るだけ頑張って37週めざしたいなぁ。がんばるぞー！いよいよだー！」と意気込むと、20日には臨月に入ったことを明かしていた。

妊娠公表と同時に新事務所「miracle」を設立し、これまでの所属事務所「ワタナベエンターテインメント」とは業務提携の形を取ることも発表した。