タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。三男とパウンドケーキを作る様子を公開しました。

【写真を見る】【 小倉優子 】 「みんなお菓子作りが好きになっていて、嬉しい」三男とパウンドケーキ作りを楽しむ姿を公開





小倉さんによると、三男が「僕もお菓子が作りたい！」と、リクエストしたことがきっかけで、親子でパウンドケーキ作りに挑戦したとのことです。

小倉さんはインスタグラムに「卵をハンドミキサーで泡立てるレシピで作りました」と調理方法を紹介。「温めた卵とお砂糖をハンドミキサーで泡立てたレシピにしました♪」とブログでも詳しく説明しています。









投稿された写真には、キッチンで作業する三男の様子が写っています。ハンドミキサーを手に持ち、器用に操作している姿が見られます。作業台の上には銀色のボウルや調理器具が並び、出来上がったパウンドケーキは黄色と赤の皿に盛り付けられています。









小倉さんは「美味しく焼けました」と満足げに伝え、「みんなお菓子作りが好きになっていて、嬉しいです」と家族の様子を明かしました。



続いてのブログ投稿では、今度は「次男も『僕も何か作りたい！』」とリクエストがあり、「次男が大好きな手羽中を焼いてもらいました♪」と写真を添えて投稿しています。









小倉さんは「最近、お料理に興味津々な三男！」と子どもの成長を喜ぶコメントを添えています。







この投稿に、「将来はパティシエさんですね」「親子で料理する時間はかけがえのない時間だなと感じます」「お母さんがお料理上手で得意で子どもさん達は幸せですね」「ゆうこさんは、お料理上手だから、お手伝いして見たかったんですね」「ゆうこさんが日々頑張って子育てしてるから、それがしっかりと子に伝わっていることが分かって、私まで思わずうるうるしてしまいます」などの声が寄せられています。



