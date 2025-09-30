未成年ゲーム配信者が飲酒行為を謝罪、ネット上に流出の写真は「私本人」と認める
ゲーム「フォートナイト」などの配信者でユーチューバーのもこずが30日までにX（旧ツイッター）を更新。未成年での飲酒を謝罪した。
もこずは声明をアップ。「現在、私が写っている未成年飲酒の写真がスタンプで1部隠されてはおりますが、出回っております。その写真の一番奥にいるのは私本人であり、未成年でありながら飲酒をしていた事実があります」と報告。
謝罪した意図について「現時点で大きく疑惑が広がっていませんが、応援してくださっているファンの皆様に自らの言葉で事実をお伝えしたかったこと、後から知られて失望されるより、自らの言葉でお伝えし、謝罪するべきだと判断しました」と伝えた。
そして「今後20歳になるまでは、2度と同じ過ちを繰り返さないようにいたします」と誓った。
もこずのチャンネル登録者は約8・5万人。Xのフォロワーは3万人。
以下、発表全文。
応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ。
現在、私が写っている未成年飲酒の写真がスタンプで1部隠されてはおりますが、出回っております。
その写真の一番奥にいるのは私本人であり、未成年でありながら飲酒をしていた事実があります。
現時点で大きく疑惑が広がっていませんが、応援してくださっているファンの皆様に自らの言葉で事実をお伝えしたかったこと、後から知られて失望されるより、自らの言葉でお伝えし、謝罪するべきだと判断しました。
未成年飲酒は法律にも反するにも関わらずその場の雰囲気に流されてしまい、軽率で無責任な行動を取ってしまい、多くの方の信頼を裏切ってしまう行為をしてしまいました。
今回の件を真摯に受け止め、深く反省しております。
今後20歳になるまでは、2度と同じ過ちを繰り返さないようにいたします。
また誠実な姿勢で活動を続け、信頼を回復できるよう努力してまいります。
この度は誠に申し訳ございませんでした。
もこず