決勝はフィジーと接戦、2位で終えたPNC4試合から強化の座標を確認

ラグビー日本代表はパシフィックネーションズカップ（PNC）2025を2位で終えた。昨季と同じフィジー代表との決勝は27-33と惜敗。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）復帰初年度と順位は変わらなかったが、世界ランキング9位の相手（日本は13位）に、1年前の24点差（17-41）から1トライ1ゴールで勝敗がひっくり返るまで詰め寄った。1か月後から始まる世界ランク7位のオーストラリアを筆頭に、同1位の南アフリカ、そして2位アイルランドら世界トップクラスの強豪との対戦を前に、2シーズン目の新生エディージャパンはどこまで進化しているのか。PNC4試合から強化の座標を確認する。（文＝吉田 宏）

長野・菅平と変わらない標高1300m近いアメリカ・ソルトレークシティでの決勝戦。昨季と同じフィジーに屈して帰国の途に就いたエディーは、こんなメッセージを送ってくれた。

「結果に関しては望んだものではありませんでしたが、PNCではチームとして大きな成長が見られたと思っています。ディフェンスが改善して、セットプレーも安定してきました。また、アタックのバリエーションが増え、スコッドの層も厚くなって、決勝戦では（怪我などで）25人しかフィットしている選手が残っていなかったが、それでも十分に戦えたということは、いい方向に向かっているということです」

指揮官も「望んだものではない」と述べた通り、順位だけを見れば昨季から長足の進歩はなかったと裁断されてもやむを得ない。2年後に近づくワールドカップ（W杯）でトップ8以上を目標に掲げるチームには、ティア2と呼ばれる世界ランク10位台のチームを中心に開催されるPNCでの準優勝は望んだシナリオではない。だが不動のエースに成長するCTBディラン・ライリー（埼玉パナソニックワイルドナイツ）、接点でのバトルでこの大会でのMVP級の働きをみせたFLベン・ガンター（同）ら核となる選手を決戦直前に相次いで怪我で失い、先発15人の平均キャップ数12.9という若い布陣で、1年前は遠くに霞んでいた23年W杯8強のフィジーを相手に、23点差から残り15分で6点差に迫った戦いぶりには進化の鼓動を聴き取れる。

昨季の始動から「超速ラグビー」を掲げる新生エディージャパンだが、この太平洋を跨いだトーナメントで進化を印象付けたのは「組織」だ。攻守の両面で選手個々が連動したラグビーを見せ始めてきたが、組織で戦うことが「超速」のベースでもある。苦杯に終わった決勝戦だったが、開始5分の先制トライにも組織で戦うためのディテイルが込められていた。

日本は敵陣ゴール前ラインアウトからモールを押し込むと見せかけて、奇襲を仕掛けた。モールの後方でボールを手にしたNo8ファカタヴァアマト（リコーブラックラムズ東京）がタッチライン際へ駆け込むサインプレーで、パスを受けたHO江良颯（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）が防御3人を突破してインゴールへ飛び込んだ。

フィジーFWは、日本が強みにしてきたドライビングモールを仕掛けてくると頭に入れていたはずだ。だからこそ効いた奇襲だったが、この一瞬の仕掛けの中に日本流の周到な細工が組まれていた。ラインアウトでボールを捕球した選手を中心にモールが組まれる瞬間に、左右のエッジ（モールの側面）に入る選手が勢いをつけて押し込みながら相手選手を密集に巻き込んでいる。そのためフィジーのモール周辺の防御が枚数を減らしたところを、スピードのあるファカタヴァが突き、江良が仕留めている。

相手の裏をかいたトライではあるが、このモールのアイデアはPNCへ向けた強化がスタートしたばかりの8月15日の都内での公開練習に萌芽があった。ラインアウトからモールを組む練習で、選手が勢いをつけて密集に入り、相手防御に強くヒットすることに取り組んでいた。エディーが率いた2015年W杯のメンバー（LO）で、今季から代表アシスタントコーチ（AC）を務める伊藤鐘史はこんな説明をしている。

「（ラインアウトで）どこで勢いを生むかと考えると、僕はスタートのところで作って欲しいんです。モールは最初のところでちょっとでも前に出ると一気に勢いが出る。なので、ジャンパー（ボールを捕球した選手）が着地した瞬間（の押し込み）を狙いたい」

今回のフィジー戦では素早い連動による仕掛けが、モールを前進させるのではなくモールサイドの相手防御の人数を減らすことでトライに繋がっている。8月の練習の時は「このプレーだとオブストラクション（反則）になる可能性があるので、そこは気をつけないといけない。ただ今日は勢いを見たかった。こうやってベースを作って何か手応えがあれば、選手も自信を持ってやってくれると思う」と指摘していた伊藤ACだが、強化合宿、大会期間を通じてFWメンバーはしっかりとモールを熟成させて、実戦に生かしている。ラインアウトからモールを組んで押す中で、このような細工に取り組む日本の緻密さが、特有の強みとして効果を見せ始めている。

選手層の“貯金”使い果たし、勝利と投資の両面を進める難しさ

エディー体制が始動した昨季は、テストマッチ通算4勝7敗。世界ランキングで同レベルないし下位のジョージアらにも敗れるなど、期待値には届かない成績に終わった。2023年の前回W杯を経験値の高い選手で固めて挑んだ影響もあり、日本代表は選手層という“貯金”を使い果たしてしまっていた。そのため、エディー体制では若手育成という課題に向き合わざるを得ない現実もある。勝利と同時に若手への投資という2つのアプローチを進める難しさもあって、結果が伴わない苦戦を強いられてきた。

厳しい戦いは今でも続いているのは間違いない。7月のウェールズ戦は1勝1敗と面目を保ったが、PNCでは開幕戦となった8月30日のカナダ戦でも課題を露呈した。57-15という快勝の一方で、反則数は敗者の8に対して12に及んだ。この試合の先発15人の平均キャップ数は10あまり。リーグワンで世界トップクラスの外国人選手と対戦経験も積み上げてはいるが、国の威信を賭けたテストマッチの激しさもコンタクトの強さも経験不足の若いメンバーは、相手からのプレッシャーや遂行力の低さによるミスから反則を積み上げた。とりわけ主導権争いが続いた前半の反則数はカナダの5に対して日本は8。22mライン内への侵攻は手元のメモでカナダが2、日本が7と優位に立ちながら、ミスや反則が響いて参加国中最も世界ランクが低い相手（当時25位）に17-10という接戦を強いられた。

エディーは「ウェールズ戦（7月5、12日）以来久しぶりのテストマッチで、しかも10人の選手が1、2キャップかノンキャップ。気持ちが入り過ぎて個人プレーに走ってしまい、反則も増えた」とチームの若さを指摘したが、反則の多さに加えてプレー精度の低さが目立った。カナダ防御が、フェーズを重ねられるとサイドライン付近にスペースが空いてしまう傾向があったにもかかわらず、スコアを積み上げらない。自陣ゴール前での日本のラインアウトでは、リスクのあるロングスローをミスして逆に相手ラインアウトとなり、そこからトライを奪われている。守っても、相手のキックカウンターに組織的な防御を整え切れず自陣に攻め込まれPGを許すなど、連携の粗さ、整備不足が目についた。

最終スコアでは快勝だったが、すでに中心選手になりつつあるSH藤原は「（反則の多さは）レフェリーとのコミュニケーションが大事だし、自分の判断で行ってしまってはダメだと思う。こんなに反則をしていたら（上位国には）キックを蹴られて攻められてスコアも苦しくなる」と厳しい表情で会場を後にした。司令塔のSO李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）も「オフサイドのところは、もっとコミュニケーションが必要。（前へ）行っちゃう気持ちは分かるが、そこで一度自分に立ち返ることが大事」と指摘するなど、かなり“宿題”を残した白星スタートだった。

敵地でのアメリカとの第2戦も47-21と快勝した日本だったが、カナダ戦同様、反則数は12対10と敗者を上回り、ディシプリン面の課題を残した。その一方で、成長の兆しを感じたのは組織で攻める意識だった。前半23分に自陣から右オープン、さらに左に大きくボールを動かしてアメリカの防御システムを揺さぶると、SO李が敵陣深くにスペースを見出してボックスキックを蹴り込んだ。結果的にボールがデッドラインを越えてしまったが、試合後エディーは「事前の決め打ちのプレーではなかったが、一定の枠を持ちながら選手たちが自分で判断することは尊重している」と前向きに評価している。

指揮官が指摘した「判断」は10分後に結果を残した。中盤右展開のラインアタックからFBサム・グリーン（静岡ブルーレヴズ）―石田桔平（横浜キヤノンイーグルス）と展開してサイドの防御を崩してゴールラインに迫ると、内側をライリー、チャーリー・ローレンス（三菱重工相模原ダイナボアーズ）の両CTBらが分厚いサポートをみせた。その中でパスを受けたSH福田健太（東京サントリーサンゴリアス）がタックルをかわしながら、外に待ち受けたFL下川甲嗣（同）にパスしてトライを仕留めている。サポートの約束事と戦況に応じたポジショニングで流れるような組織攻撃から奪ったスコアに、エディーは「選手が自らグラウンド上で判断出来て、アジャストしているのは求められるべき姿だ。短い期間の中でそこまで成熟したのは嬉しいこと」とチームを称えている。

前年のエディー体制の再始動から掲げた「超速ラグビー」は、どのチームよりもスピードを重視した攻撃的なスタイルを目指しているが、初年度からここまでの試合では超速を意識するあまり攻め急いで、無理なパスからミスを犯して攻撃チャンスを失うシーンが目についた。攻めたいという気持ちが選手を前のめりにさせる一方で、サポートの意識、チャンス時の反応も不十分だったために、組織として十分に機能出来ない試合が続いたが、2年目の敵地でのアメリカ戦では、ようやく個々の選手の判断力が進化し、組織として連動することで攻撃の厚みがでてきたことを印象づけた。

トライを決めた下川も「FWとしても、アタックをする上で自分たちの役割というのは明確になってきている。なのでポジショニングは早くなっていると思うし、（李）承信が10番としてリードしてくれているので、FWとしてはすごくやりやすい。ポジショニングが良ければいい攻撃が出来る」と自分たちのスタイルの構築には前向きな感触を掴んでいる。ボールを持たない選手が、どうポジショニングして動くかを判断して、次のプレーに備えるかという意識の高まりが見られるようになってきている。

アメリカ戦の終盤にもあった「らしさ」生かしたトライ

アメリカ戦では終盤にも「らしさ」を生かしたトライを決めている。ミッドフィールドでの相手の攻撃で、この日が代表デビューのFL奥井章仁（トヨタヴェルブリッツ）が思い切りのいいチャージでノックオンを誘うと、こぼれ球をチームで繋いで同じく初キャップのWTB木田晴斗（S東京ベイ）が左サイドを突破。敵陣22mラインまで激走してラックにすると、そこから右ワイドに展開して、都合7人がパスを繋いで4キャップ目の石田が右サイドを駆け抜けた。個々のパワーで勝負してきたアメリカとは対照的な、組織でボールを繋ぎ、防御を崩して奪ったトライだった。

準決勝のトンガ戦では戦略面での進化を印象付けた。世界ランキングでは13位の日本に対して17位、過去の対戦もトンガの3連敗という力関係だったが、フィジカルを前面に出した縦への強さは世界トップクラス。6連敗中だったサモアを今大会プール戦で倒すなど調子を上げる中での対戦だった。日本は前半に粘り強い防御で応戦したものの、体重151kgのPRベン・タメイフナを中心としたトンガの個々のパワーに重圧を受けた。自陣ゴール前で9次攻撃を低いタックル、ダブルタックルで粘り強く止め続けたが、直後のラインアウトからの突進で6分に先制トライを献上するなど、前半を終えて17-10というスコアが主導権を掴み切れない苦闘を物語っていた。

その苦戦の中でも光ったのが、キックとランを織り交ぜた、80分間を見据えた戦略だった。SO李を中心に、自陣ゴール前のピンチからでもボールを動かし、相手ディフェンスを走らせてからキックで陣地を押し上げ、トンガの思い切りラッシュアップしてくる防御を見て裏の空いているスペースにクロスキック、ショートパントを蹴って相手を背走させた。このような1つ1つの地道なプレーの積み重ねが、鎧のような分厚い筋肉を身につけたトンガ選手を消耗させ、後半キックオフの段階ではすでに“足”が止まり始めていた。2分には、トンガ陣ゴール前ラインアウトからボールを手にしたSH藤原が、猛然と前に出てきたトンガディフェンスの裏にチップキックを上げて、CTBライリーがキャッチしてそのままトライ。その後は、日本のテンポに苦しんでトンガが連発した反則に1トライ、2PGを畳みかけて、前半の接戦モードを快勝劇に切り替えた。

相手の陣形を読みながらパス、ラン、キックを使い分けてゲームを組み立てたSO李が、試合後にこう振り返っている。

「相手はすごくラインスピードを上げてきたが、キックスペースというところではチャンスでもあった。なので、BKで攻撃を仕掛けながらキックをしてプレッシャーを掛けることは出来ていたし、アタックでもしっかりとボールをキープして、フェーズを重ねてトライも出来た。そういう意味では前半の課題を（後半に）修正出来たのは良かった」

トンガ戦のゲームプランの背景にあるのは、両チームのフィットネスの差だ。統括団体ワールドラグビー（WR）が提示するPNC各試合での経過時間別の得点の数値に、チームの特徴が顕著に読み取れる。準決勝までの2試合での数値ではあるが、トンガは前半40分までに全スコアの75％をマークし、さらに前半20分までだと約43％の点を奪っている。このような傾向は、過去のトンガの戦いぶりから考えても整合性はあるだろう。数値が物語るのは、トンガがキックオフからフィジカルを武器に積極的に勝負を挑んでくる特性があり、後半に体力を大きく消耗させているという傾向だ。先にも触れたように、トンガはこの試合でも開始6分の先制から前半で3トライを奪っているが、後半は１トライのみに終わっている。

対照的に日本は後半のスコアが56.7％で、試合を20分毎に区切れば最後の20分での得点が40％を超えている。勿論この数字の大きな要因の１つは、試合終盤に相手が消耗する中でジャパンが自分たちのフィットネスの高さを保ち続けているからだが、終盤に走り勝つというセオリーは時代を超えて今でも変わらない強みなのだ。トンガ戦では、キックとランを駆使して組織でいかに相手を消耗させて、後半の自分たちのフィニッシュに繋げようという戦略、つまりゲームプランが遂行されたことで、日本らしいゲームが表現されていた。ボールキャリーなど高い運動量で活躍したPR竹内柊平（東京SG）のコメントが、トンガ戦に臨む選手のマインドセットを物語っている。

「先ずはしっかりとプレビューの段階で、自分たちが何をすれば勝てるのかを23人、いやスコッド30人全員が明確にしていたのが大きかったと思います。フィジカリティーが高い相手がやりたいのは狭い範囲で前に出てプレッシャーをかけて、フィジカリティーで相手（日本）をいじめることだと思っていたので、それに対して僕らはしっかりとワイドに展開して、ダミーランナーを使い、ショートパスなども効いていた。自分たちの役割を理解することで、掲げている超速ラグビーを体現した試合だと思う」

李が語るチームの進化「モメンタムは去年より断然今年のほうが」

トンガの縦への圧力に苦戦して先制トライも奪われたが、日本はダブルタックルでパワーに対抗して、密集戦でボール獲得が難しいと判断すれば、無理なファイトを避けて素早く次のプレーに備えた。前半奪われたトライ3個は、全て相手のパワー、個人技で奪われたもの。SO李が「ダブルタックルはしていたが食い込まれていた」と課題に挙げていたが、組織として崩された失点ではないことはポジティブな材料でもある。前半30分前後の数値で、タックル回数はトンガの22回に対して日本は66回。これだけタックル回数の差がありながら、成功率でも日本の90％、トンガ84％と上回っていた。この数値が、エディーが口癖のように唱えるエフォート（努力）を、苦戦の中で日本の選手たちが見せていたことを物語っている。

反則数でも、前半の日本は4。過去2試合に比べると飛躍的に減少していた。トンガの前半2には及ばなかったが、後半は日本の2に対してトンガは8と逆転している。カナダ戦、アメリカ戦共に12を数えた反則だったが、この課題をPNC3戦目で修正出来たこともチームの成長と評価していいだろう。試合後の会見でエディーは「反則というのは相手のプレッシャーから起こるもの。攻守共に前半受けたプレッシャーを後半見事に挽回して、逆にトンガに重圧を与えられたことでああいう展開になった」とチームを称えている。

試合を重ねる毎に司令塔としての存在感を高めている李も、チームの進化をこう語っている。

「ゲームプランが明確になっているし、自分たちの強みが何なのか、どういうラグビーがジャパンのラグビーかを理解している選手が本当に増えていると思う。自信は去年よりもあると思います。タフなPNCをここまで勝ち抜いた自信もあるし、アウエーの中で一緒に過ごして、オンフィールド、オフフィールドでしっかりコネクション出来ているので雰囲気、チームのモメンタム（勢い）は去年より断然今年のほうがある。ゲームプランとゲームコントロールというところで、上手く自分たちが同じページを見えているのが結果に表れている」

こんな自信を胸に挑んだ決勝戦だったからこそ選手の落胆も大きかったはずだが、フィジー戦から学ぶべきものは明白だろう。冒頭に触れた先制トライは評価できるが、20分以降はフィジーのゲームに転じてしまった。致命的だったのは、アンストラクチャーな状況から一気に防御を破られトライを量産されたことだ。前半21分の初めて奪われたトライは、フィジーのキックオフボールをタップされ、そのまま繋がれて許した。続く31分のトライも、フィジー陣22mライン内で日本が攻め込みながら、ファンブルしたボールを一気に80m以上つながれて喫するなど、失点の多くは日本がミスからストラクチャーを失った状況で奪われたものだった。相手のアタック能力に加えて、1対1のシチュエーションになるとフィジカリティーで圧倒されたことも格差を感じさせた。

エディーは試合後の会見では「トランジション（攻守の切り替え）のところで前半に失点してしまった。ここを課題として捉えています。今日のフィジーには、まさに身体能力の高さを見せつけられました。世界でもずば抜けたチームで、ターンオーバーから簡単にトライを獲られたところもあった。パワーやサイズがなければ、スキル、スピード、そして戦術面で上回らなければいけない」と指摘。このコメントが、秋のさらに実力のある相手との対戦への課題になるが、エディーはこうも言及もしている。「日本は後半にしっかりと対応して、戦術面でも優れた戦い方が出来た。セットプレーでは優位に立つことも出来た。全体を通してチームとして機能出来るようになったのを垣間見れた試合だった」。昨季の決勝では、10-10で折り返したものの、後半ギアを上げてきた相手に残り20分で4トライを畳み掛けられたが、今季は猛攻を受けながらも最大23点のビハインドで喰らいついて逆転勝利に指を掛けた。

試合毎に冷静な判断、プレー選択をみせてきた長田は決勝および大会をこう振り返った。

「自分たちが求めている超速ラグビーをチャレンジし続ける中で、通用する部分がこの試合（フィジー戦）でも見れたので、そこは収穫だと思います。ランキング上の相手に、あとトライ1個で追いつけるところまで行けた。これくらいの差を、どの試合でも続けられることが僕たちの成長には大事かなと感じています」

大会を通じても見せ始めた組織として連携して、パワーや個人技に対抗していくジャパンらしさを、これから挑むワンステージ上の強豪相手にどこまで発揮して、太刀打ち出来るのか。フィジー相手に「垣間見れた」新生エディージャパンのラグビーを、秋のテストシリーズで「勝因」に転換出来るのかを見守りたい。

PNC4試合で可能性を印象付けた選手たちを紹介

今回は大会を通じてのエディージャパンのチームとしての課題や進化にフォーカスを当てたコラムになったが、昨季、今季の結果からも判るように、日本代表にとってPNCは、その大半の試合が勝利はマスト、ランキングが下位の相手との試合で若手の経験値を上げていくことも大きな目的の大会だ。最後に今回の4試合で高いパフォーマンス、可能性を印象付けた選手にも触れておこう。

すでに名を挙げたライリー、ガンターは、期待通り2027年へ向けたコアメンバーとしての実力を証明した。2021年の代表初デビューから期待されていたガンターは、怪我などの影響で“遅咲き”の存在だったが、今回出場した準決勝までの3試合全てでチーム最多のタックル回数をマーク（うち2試合は両チーム1位）してインパクトを残した。トンガ戦後の取材対応では「プレータイムを伸ばすことは個人的に目標だったので、80分プレーすることを意識していました。そのためにはフィットネスなど自分のキャパシティを上げることにフォーカスしてきました。これからも80分間相手をドミネート（圧倒）することを強みにしていきたい」と意欲を語っている。常にフルスロットルでコンタクトを続けるのがスタイルのため、この先も怪我のリスクをどこまで回避してプレータイムを伸ばせるかが注目される。

FWではHO江良が、フィールドプレーのワークレートの高さでアピールした。本人は「フィジカルのところで絶対に前に出続けようと意識して、そう出来ていたと思う。スクラムでも、相手の組み方などをフロントローでコミュニケーションを取っていいスクラムが組めた」と充実ぶりがコメントに滲んだが、主力の原田衛が怪我がちだった影響もありプレータイムを伸ばせたことも成長を後押ししている。身長172cm、体重106kgとテストマッチレベルではサイズには恵まれないが、中継映像で常に背番号2が映るほどフィールドプレーで常にボールに絡み、タックルなどコンタクトプレーでは低さも武器に対抗出来ていた。

江良と高校、大学の同窓だったFL奥井は、まだプレータイムをどこまで伸ばせるかに挑戦中だが、タックル、ブレークダウンと接点での積極的なチャレンジを見せてポテンシャルを印象付けた。国内リーグとは違い、テストラグビーではフィジカリティーだけで相手を圧倒するのは難しいが、そのひたむきなプレーとワークレートが光る。本人、HC揃ってオープンサイドFLでのプレーを考えているが、秋のティア1勢とのゲームで、どこまでワークレートでアピールしてコーチ陣の信頼を勝ち獲り、メンバーに食い込めるかがテーマになる。

今季初テスト組では、LO兼バックローのワイサケ・ララトゥブア（神戸S）もフィジカルと常にボールをサポートするワークレートを併せ持つユーティリティーさを印象付けた。すでに19キャップを持つPR竹内だが、トンガ戦では通常ならBKが上位を占めるランメーター（ボールを持ってアタックした距離）で両軍トップの64mを記録。毎試合何度もチャンスを創り出したボールキャリー、ワークレートに加えて、課題だったスクラムでも安定感を見せ始めている。PNC勢よりも大きく、強く、セットプレーに拘りを持つティア1勢とどこまで組み合えるかがテストになる。

BKでは、SH藤原が攻撃を加速させるパスワークに磨きをかけた。主力SHの齋藤直人が所属するスタッド・トゥール―ザン（フランス）のプレーを優先したため、プレータイムを伸ばせたのが成長を後押しするが、アグレッシブさを感じさせるほどの密集からいかに早くボールを展開させるかというプレースタイルが「超速」にマッチ。SO李に、常により早くボールを持たせているのも評価材料だ。パス以外にも、キックで相手のスペースを突く視野も成長を感じさせるだけに、フランスで鍛える齋藤と代表で進化を続ける藤原のこれからのマッチアップが楽しみだ。

藤原とコンビを組んだ李は、このコラムで再三触れてきたようにゲームマネジメント、パス、ラン、キックというプレーのチョイスで進化を印象付けた。エディーは昨季から主戦SOという評価をしてきたが、厳しい見方をすれば世界の8強を争うレベルの10番として、どこまで相手の脅威になるかは疑問だった。だが、PNCでの戦術・戦略を踏まえたプレーは、このレベルでは十分に対戦相手にプレッシャーをかけ、チームを少なくとも準決勝で勝ち切れるレベルまでリードしていた。大会トータルで90％超という高いキック成功率は、テストレベルのゲームを勝ち切り、2年後のW杯で戦う上でも大きな武器になる。

若手の起用が目立ったBKだがWTB長田の冷静かつ適切なプレーの選択は、25歳ながらいぶし銀の輝きを放った。本来はCTBだが、大会中での取材でも本人が「（代表では）練習もWTBだけ」と語っているため表記はWTBにしておくが、ゲーム展開の中でボールを繋ぎ、ピンチで着実に防御をカバーする判断力と遂行力、ゲーム展開を読む能力が際立っている。CTBライリーや、今大会で主力として活躍したローレンスのような個人技、パワーを持った派手な選手ではないが、どんな戦況でもプレーが計算出来る仕事人として、秋のトップレベルのテストでもどこまで持ち味を発揮出来るかに注目したい。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。