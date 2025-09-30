篠田麻里子、長女との親子2ショット公開 淡路島へ旅行「微笑ましい」「可愛くて癒される」
【モデルプレス＝2025/09/30】篠田麻里子が9月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。淡路島での娘との旅行の様子を公開した。
【写真】篠田麻里子、長女との親子2ショット公開
篠田は「淡路島にある1日1組限定の一棟貸し別荘 自然の中で癒やされました」とコメントし、淡路島の別荘で娘と自然を眺める温かい親子の時間が際立つ姿を披露した。大きな窓から緑豊かな景色を見ながらベッドに座る母娘の後ろ姿が印象的な一枚となっている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「可愛くて癒される」「素敵」「憧れる」「良い時間」「幸せそう」などのコメントが寄せられている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告した。（modelpress編集部）
