2足買っても4,000円以下！【GU】完売前にGETしたい！「値下げシューズ」

まだ少し暑い日もある昨今ですが、足元だけは秋に完全移行して、シーズンムードを楽しみませんか。【GU（ジーユー）】から登場している秋にぴったりのシューズが、お値下げ中との情報をゲット！ 2足買っても4,000円以下という驚きのプライスはもちろんのこと、今っぽいアクセントが光るデザインで高見えもしてくれる優秀シューズを発見しました。完売必至のお値下げシューズは早めのチェックがおすすめ。ぜひ、マイサイズをゲットして。

アレンジのバリエ豊富なコスパ優秀スニーカー

【GU】「ダブルシューレースフラットスニーカー」\1,990（税込・セール価格）

名前の通り2本のシューレースがついたデザインが特徴的なスニーカー。丸紐と平紐の2色のシューレースの結び方次第でガラッと印象を変えてくれる、遊び心と個性が光るアイテムです。公式サイトによると「踵と土踏まずのフィット感がよいカップインソールが特徴」とのことで、活動的な秋の行楽にも持ってこいかも。毎日のカジュアルコーデからきれいめコーデのポイントアイテムとして、幅広い活躍が期待できそう。カラーはレザー調のブラックとスエード調のブラウン、コーデのアクセントになりそうなシルバーカラーの3色です。

甘さチラ見せの大人かわいいスニーカーコーデ

カジュアルなコーデの足元に、ぽってり可愛らしい印象のブラウンスニーカーが光るコーデ。シンプルなスウェットとロングスカートというカジュアルな装いに、フリルシャツをレイヤードして甘さをプラス。そこへスニーカーを合わせることでカジュアルなムードが加速して、フリルの甘さが引き立ちます。キメすぎないけれど手抜きに見えない、大人女性にぜひ真似して欲しいスニーカーコーデです。

シャレ見えする立体感シューズ

【GU】「スタッズメリージェーンシューズ+E」\1,490（税込・セール価格）

きらりと光るスタッズをあしらったデザインが、足元からシャレ見えさせてくれそう。レトロでフェミニンな印象のメリージェーンシューズ × スタッズの組み合わせは、甘辛MIXな足元を演出するはず。ワンピースやスカートはもちろん、パンツスタイルにもマッチし、幅広い活躍が見込めます。カラーはブラックとシルバーカラーの2色展開。スタッズはどちらもシルバーカラーです。

足元にときめきを乗せた秋の清涼感コーデ

ゆったりとしたシルエットの清涼感漂うブルーシャツと落ち感のある秋色ワイドパンツというこなれ感満載の組み合わせに、足元のスタッズシューズで遊び心をプラスしたコーデ。トップスとワイドパンツのボリューム感をコンパクトなシューズで引き締めることによって、バランスの良いスタイリングに着地しています。スタッズのキラキラ感が、一気にコーデを華やかな印象にアップデート。コーデにちょっぴり辛口なアクセントを加えたい時の、即戦力アイテムになってくれるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：タニメグミ