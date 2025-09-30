大地真央、広々キッチンに反響 年下夫と“タコパ”ショット「流石関西人！」「キッチンも広くてお綺麗ですっっ」
俳優の大地真央が29日、自身のインスタグラムを更新。夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏との夫婦で“タコパ”ショットを公開した。
【写真】「広くてお綺麗ですっっ」大地真央＆年下夫“タコパ”ショット、広々キッチンもチラ見せ
大地は「昨日久しぶりのたこ焼きパーティー」とコメントし、両手に竹串を持った夫婦2ショットを投稿。ドジャースと書かれたTシャツを着た大地と、ピンクのTシャツを着た森田氏が、広々としたキッチンで、楽しげに大量のたこ焼きを作る様子を披露している。
ハッシュタグには「#森田シェフ #こだわりのたこ焼き #4種類 #ソース味 #醤油味 #中華 #イタリアン #美味しい #私は助手 #しかし #カレーを作った #1から1人で作った #自慢にならない #カレーはスパイス #お寿司屋さんも来てくれた」と付け、夫がこだわった楽しげな“タコパ”の様子を紹介した。
この投稿にファンからは「夫婦chefで最高 お二人の笑顔で愛と幸せが伝わってきましたね」「流石関西人！綺麗なキッチンでタコ焼き」「表情からお二人共可愛いです キッチンも広くてお綺麗ですっっ」「たこ焼き焼く姿も素敵すぎる！」などのコメントが寄せられている。
