「mezzo piano」からマイメロディ＆クロミのコラボアイテムが登場 憧れのスクールコーデがかなうワンピースも
ナルミヤ・インターナショナルのブランド「mezzo piano（メゾ ピアノ）」より、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」とのスペシャルコラボアイテムが登場する。27日より全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」にて取り扱いを開始した。
【写真】クロミとリンクコーデが叶う『ぬいぐるみチャーム』
『テレコTシャツ＆ワンピースSET』は、キャラクターシルエットのドット風総柄プリントのキャミワンピースとトップスがセットに。ワンピのスカート部分にはチュールをふんわりかぶせて、それぞれのキャラクターやモチーフを刺しゅう＆アップリケで表現した。思いきりガーリーなアイテムとなっている。
『裾プリーツ 2wayセーラーワンピース』は、ピンクはマイメロディ、ブラックはクロミをそれぞれイメージしたチェック柄のプリーツをドッキングした制服風デザイン。セーラー衿は後ろにキャラクターをイメージした耳がついているので、マイメロディ、クロミになりきれるのがポイント。
『ぬいぐるみチャーム』は、オリジナルで描き起こしたデザインをそのままぬいぐるみに。ワンピースセットと同じワンピースを着せているので夢のリンクコーデがかなう。チェーン部分はつけ外しが可能なので、ぬいぐるみとして家に飾ったり、バッグにつけて一緒に出かけたりといろいろな楽しみ方も。
『ぬいぐるみ2wayリュック』は、顔部分にスマホやハンカチなどの小物が入る仕様で、ストラップを付け替えれば、リュックにもショルダーバッグにもなる2way仕様。
『裾スカラップ トレーナー』は、オリジナルで描き起こしたデザインをアップリケ刺しゅう。ぬいぐるみのようなふわふわの触り心地の「マイメロディ」、「クロミ」がポイント。『柄 チュールスカート』は、「Birthday Party！」の総柄の生地にふんわりかぶせたチュールに豪華な刺しゅうが施されている。
また、マイメロディ＆クロミのアニバーサリーイヤーを盛り上げるスペシャルアイテムの発売を記念し、期間限定POP UP SHOPを新宿伊勢丹にて開催する。POP UP SHOPでは、ナルミヤ・インターナショナルの人気6ブランド（ANNA SUI mini、mezzo piano、SENSE OF WONDER、mezzo piano junior、pom ponette junior、by LOVEiT）とマイメロディ＆クロミの限定コラボアイテムを展開するほか、この時期おすすめのアイテムも展示。さらに、先着でマイメロディとクロミとのグリーティングイベントも実施する。
【写真】クロミとリンクコーデが叶う『ぬいぐるみチャーム』
『テレコTシャツ＆ワンピースSET』は、キャラクターシルエットのドット風総柄プリントのキャミワンピースとトップスがセットに。ワンピのスカート部分にはチュールをふんわりかぶせて、それぞれのキャラクターやモチーフを刺しゅう＆アップリケで表現した。思いきりガーリーなアイテムとなっている。
『ぬいぐるみチャーム』は、オリジナルで描き起こしたデザインをそのままぬいぐるみに。ワンピースセットと同じワンピースを着せているので夢のリンクコーデがかなう。チェーン部分はつけ外しが可能なので、ぬいぐるみとして家に飾ったり、バッグにつけて一緒に出かけたりといろいろな楽しみ方も。
『ぬいぐるみ2wayリュック』は、顔部分にスマホやハンカチなどの小物が入る仕様で、ストラップを付け替えれば、リュックにもショルダーバッグにもなる2way仕様。
『裾スカラップ トレーナー』は、オリジナルで描き起こしたデザインをアップリケ刺しゅう。ぬいぐるみのようなふわふわの触り心地の「マイメロディ」、「クロミ」がポイント。『柄 チュールスカート』は、「Birthday Party！」の総柄の生地にふんわりかぶせたチュールに豪華な刺しゅうが施されている。
また、マイメロディ＆クロミのアニバーサリーイヤーを盛り上げるスペシャルアイテムの発売を記念し、期間限定POP UP SHOPを新宿伊勢丹にて開催する。POP UP SHOPでは、ナルミヤ・インターナショナルの人気6ブランド（ANNA SUI mini、mezzo piano、SENSE OF WONDER、mezzo piano junior、pom ponette junior、by LOVEiT）とマイメロディ＆クロミの限定コラボアイテムを展開するほか、この時期おすすめのアイテムも展示。さらに、先着でマイメロディとクロミとのグリーティングイベントも実施する。