〈9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！〉── 双子の男の子の妊娠を明かしていた中川翔子（40）が無事、9月30日9時30分に双子の男の子を出産したことを自身のインスグラムで報告した。

【写真】入院中、中川翔子が描き綴った絵日記。

中川のコメント全文は以下の通りだ。

〈9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！ 母子共に健康です！ 2人とも2600g越え！ 産声もしっかりしてました

小さな、力強い命たちを 人生かけて守っていきたいと心から思います

二人ともギュッと指を握ってくれました 可愛すぎる、、！ 名前を呼べるしあわせ 大好きだよ

中川翔子〉

母子共に元気で、新しい家族との対面に喜びと感動の時を過ごしているという。

結婚前の30代半ばに"いつかのために"と卵子凍結にチャレンジしたこともあり、また、結婚後も流産を2回経験していることを明かしている中川。多くの苦難を乗り越えてきただけに、ミラクルな命の神秘の誕生に喜びもひとしおだろう。

出産のために入院した9月17日は、偶然にも31歳で急性骨髄性白血病で旅立った俳優・歌手の父、中川勝彦さんの命日で、「父に守られている気がする」と安心して出産を迎えられたようだ。

出産直前には、腹囲が115.5センチ、お腹の中で二人の男の子の体重は5キロほどに育ち、動くこともたいへん、寝返りもできずお腹や足首がかゆかったり夜2時間しか眠れないといった様子も絵日記で記していた中川。

「双子のおなかは人間の皮膚ってここまで伸びられるんかってくらい！！」というリアルな状況や、出産を心待ちに、「一発で読めて双子リンク感あって意味も音もとっても気に入った名前」を考えたり、病院の食事やおやつが減塩なのにめちゃくちゃ美味しくて感動！といったイラストで紹介して、妊婦やママ達からも共感を得ている。

来年3月には上海でのコンサートも決定していて、仕事も早々に復帰予定。子育てと両立しながら、さらに母としての視点もプラスされ、さらにパワーアップしていく中川翔子が楽しみだ。