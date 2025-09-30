お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が30日までに自身のブログを更新。入院しているお笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎（50）を見舞ったことを明かした。

伊達は「二郎さんが、また入院したので面会に行ってきました」と報告し、車椅子に座るハチミツ二郎とのツーショットを公開。

「ここ数年で、1番顔色も良くて元気そうで良かったです。しかし、本当に不死身の漢です！我が二郎会の親分、元気でした！」と様子を明かした。

さらに「二郎さんより『退院したら、いつか2人旅しよう！』ってメールが入ってました。嬉しいなぁ、、本当に実現出来るように…しっかり治して体調を戻してリハビリも頑張って貰いましょう」とつづった。

二郎は2018年に急性心不全・呼吸不全で入院。21年には新型コロナウイルスに感染し重症化、危篤状態に。昨年3月には「昨年から続く腎移植失敗による体調不良」で入院したことを発表し、4月に漫才師としての活動休止を伝えた。自身のX（旧ツイッター）で今年9月7日から入院したことを明かしている。