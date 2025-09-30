バイエルンやアトレティコら欧州トップクラブも監視中!? 今季6試合で“4G2A”を記録する25歳ボーンマスFWは来夏の争奪戦必至か
ボーンマスでプレイするガーナ代表FWアントワーヌ・セメンヨ（25）には多くのビッグクラブが注目しているようだ。英『TBR Football』が報じている。
2023年よりボーンマスでプレイする同選手は昨シーズン、プレミアリーグ37試合で11ゴール6アシストを記録。ボーンマスで素晴らしい存在感を見せたが、今シーズンはさらにその上をいくパフォーマンスを発揮しており、ここまでリーグ戦6試合で4ゴール2アシストをマーク。プレミア屈指のアタッカーとして君臨している。
しかし、セメンヨに興味を示すクラブは未だに多く、ユナイテッドやトッテナムに続き、マンチェスター・シティとアストン・ヴィラも今シーズン同選手を監視している模様。またイングランド国外のクラブからも注目され始めており、バイエルンやライプツィヒ、さらにはアトレティコ・マドリードもセメンヨを注視しているようだ。
ボーンマスも簡単にセメンヨを手放すとは思えないが、現在の活躍が続けばさらに多くのビッグクラブが争奪戦に参加してくることは間違いないだろう。以前『The Athletic』に対して、CLやELに出場するクラブで最終的にプレイしたいと語っていたセメンヨだが、ステップアップの時は近いか。
今シーズン初めて
エランド・ロードの牙城をこじ開ける アントワン・セメンヨ のピュアパワー
リーグ2位タイの今季4ゴール目で
ボーンマスが先制！
プレミアリーグ 第6節 リーズ v ボーンマス
https://t.co/JystTPMd4t pic.twitter.com/zAw7LvpOV8