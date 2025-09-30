½é¿Ø¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¥É¥í¡¼¡¡¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ì¡¼¥Î¿·´ÆÆÄ¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ëµó¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡¡¡ÖÂ¤ò±¿¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¡×
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï27Æü¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¸µ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î»Ø´ø´±¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È¤¬Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£
¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ì¡¼¥Î¡£½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Àá¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤ÏÀèÀ©¤òµö¤¹·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢65Ê¬¤Ë¥¸¥§¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢1-1¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿·À¸¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤À¤¬¡¢¥Ì¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤º¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¤è¤¯Àï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤ËËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¾ì½ê¤À¤·¡¢Áê¼ê¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£Á´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£·ã¤·¤¤»î¹ç¤Ç¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤É¤¦Àï¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿ÊÊâ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁªÂò»è¤ä²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£º£¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¤É¤¦²þÁ±¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÌäÂê¤À¡×¡Ê±Ñ¡ØBBC¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥Ì¡¼¥Î¤Ï°ìµ¤¤ËÂç¤¤¯Àï½Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£º£½µËö¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡Íø¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£