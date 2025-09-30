au PAY、10月は9つの自治体で最大20％還元キャンペーン
KDDIは、10月1日以降に実施される「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」を発表した。1府8県の自治体で最大20％還元キャンペーンが実施される。
開催されるのは、山形県上山市、栃木県栃木市、埼玉県新座市、神奈川県茅ヶ崎市、富山県氷見市ひみ番屋街、愛知県東海市、大阪府東大阪市、島根県江津市、鹿児島県ゾウさんのはな通り会。エリア 実施期間 還元率 還元上限 山形県上山市 10月10日～11月30日 10％ 1回あたり上限1500円
期間あたり上限1万5000円 栃木県栃木市 10月1日～11月30日 20％ 1回あたり上限1000円
期間あたり上限5000円 埼玉県新座市 10月16日～11月30日 20％ 1回あたり上限1000円
期間あたり上限5000円 神奈川県茅ヶ崎市 10月14日～10月31日 10％～20％ 10％還元対象店舗
1回あたり上限1000円
期間あたり上限5000円
20％還元対象店舗
1回あたり上限2000円
期間あたり上限5000円 富山県氷見市
ひみ番屋街 10月1日～10月31日 20％ 1回あたり上限1000円
期間あたり上限2000円 愛知県東海市 10月1日～10月31日 20％ 1回あたり上限1000円
期間あたり上限5000円 大阪府東大阪市 10月1日～10月15日 20％ 1回あたり上限1000円
期間あたり上限3000円 島根県江津市 10月1日～11月30日 20％ 1回あたり上限1000円
期間あたり上限3000円 鹿児島県
ゾウさんのはな通り会 10月1日～1月31日 20％ 1回あたり上限1500円
期間あたり上限1500円