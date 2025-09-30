ＪＲＡの戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝が自身のＹｏｕＴｕｂｅアカウント「戸崎圭太のベリベリチャンネル」の公式インスタグラムを更新し、２８日に行われた第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝１２００メートル）でＧ１初勝利を挙げた三浦皇成騎手（３５）を祝福。フォロワーからもあたたかい声が多数寄せられている。

戸崎騎手は、スプリンターズＳの行われた２８日の投稿で、「本日のスプリンターズＳをウインカーネリアンと制した三浦皇成騎手と記念撮影！」とつづり三浦騎手と笑顔の２ショット写真を掲載。戸崎騎手は黒いＴシャツにネイビーのジャケット、パンツ姿。三浦騎手は黒いシャツに淡いホワイト系のパンツ姿で、「今日の主役」と書かれたたすきをかけている。

フォロワーからは「三浦皇成騎手、本当におめでとうございます！」「戸崎さんのこういう所が好きでたまらない」「ほんとに感動しました」「最高のツーショットです」「なんか…めっちゃいいなぁ！！！」「ベリベリ最高っすわ！」「感動をありがとうございます！！」などの声が寄せられ、祝福ムードに包まれている。