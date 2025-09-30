経営再建中の日産自動車（横浜市）が、サッカーＪ１横浜ＦＭの株の売却を検討しているとしたスポーツ報知の報道を受けて、Ｊ１横浜ＦＭ中山昭宏社長が３０日、横浜市内で取材に応じた。

日産自動車が、ＩＴ大手など複数の企業を相手に、保有する約７５％の株式の売却を打診。身売りが検討されていることは否定しなかった上で、中山社長は「日産自動車から正式に何か出たものはないので、マリノスとしてオフィシャルに言えるものはない。我々では答えられないところもある」と説明した。

１９７２年の日産自動車サッカー部創部から、半世紀を超える歴史を持つ地域に根ざした名門クラブだけに大きな衝撃を与えていることもあり、「まずこういう報道が出てしまって心配されている方も多いと思う。ご心配をおかけしていることに対しては、おわびの気持ちを持っています」と思いを明かした上で、「クラブとして言えることは、日産自動車のサッカー部から我々が大事にしてきたものが、今マリノスのクラブの財産になっていますし、その財産が我々の価値になっていて、その価値を支えてくださっているのは、マリノスのファン・サポーターの方々、ステークホルダー（利害関係者）、パートナー、スポンサーの皆様。なのでそこの根幹はマリノスとしては必ず守っていく、一瞬たりともぶらさずにアイデンティティーやクラブのブランド、フィロソフィーは守っていきますというのはお伝えしたい」と強調した。

過去一度もＪ２降格がない名門クラブだが、今季はクラブ初の２度の監督交代を余儀なくされるなど、現在降格圏ギリギリの１７位に低迷している。まずは残り６試合に向けて「今クラブが第一優先にしているのは、Ｊ１残留です。Ｊ１残留に向けて１試合、１試合やっていくというところに集中したい。これまでも集中してましたけど、そこはぶれずに変わらずにやっていきたい」と話した。