お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が30日、火曜コメンテーターを務めるTBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・30）に出演し、群馬県前橋市の小川晶市長（42）が市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した問題についてコメントした。

前橋市役所には問題が発覚した24日から29日の業務終了時間までで計約3600件に上る電話が殺到し、そのほとんどが市長への厳しい声だという。小川市長は24日の会見で謝罪し、「男女の関係はなかった」などと説明。26日の市議全員が参加する会合では「引き続き市民のため力を尽くしたい」と続投に意欲を示した。10月2日には再度市議全員を対象に説明する会合を開く。

バービーは「私自身は不倫はとても良くないことだと思うし傷つく人もいるのは分かるが、政策遂行能力と不倫は分けて考えた方がいいのかなと思うタイプではあります」とコメント。

そして「いったん冷静になってみてもいいんじゃないかな、みんなっていう気持ちはあって。こうやって不倫だってなるといろんなプライベートが根掘り葉掘り出されてきてしまうことも不安に思うし」と過熱する報道へ指摘も。「ラブホテルに行ったことを認めてらっしゃるからそれがほとんど答えなのではという気もしてしまうので、説明も何もっていう気はしちゃいますね」と話した。