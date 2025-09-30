阪神・原口文仁内野手（33）が、西宮市の球団施設で引退会見を行った。ユニホーム姿で、涙も見せながら現役時代を振り返った。

以下は原口の会見一問一答

「本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今シーズンを持ちまして引退します。多くの方々に支えられて16年間プレーできました。本当にありがとうございました。今日はよろしくお願いします」

――引退を決意した気持ち

「少し寂しい気持ちもありますけど、本当に多くの方々に支えられてここまでやってこられた感謝の気持ちが大きいです」

――いつどのタイミングで

「なかなか今シーズンは思うように結果が出なかったのが1番ですし、9月の下旬に球団にお話させていただきました」

――一番最初に報告した人

「近くで支えてくれた家族、妻に一番最初に報告しました」

――リアクション

「よく頑張ったんじゃないかという話を妻にしてもらって。子どもたちに伝えたのはおとといのファームの最終戦が終わってから家で伝えたんですけど、長女はわかるんですけど、下の子たちはまだわからないかなという感じでしたが、伝えました」

――引退のきっかけ

「なかなか自分の思ったようにプレーできず結果が出ないことが一番で、それが僕の引退するタイミングではないかと考えました」

――異例のユニホーム姿で。ファンもまだできるんじゃないかという声も

「まだ戦いがある中なんでまだ、僕の中ではスーツは早いかなと。ユニホームが戦闘服なんで、そういう気持ちを忘れたくないのでユニホームにさせてもらいました」

――同級生91年組には

「きのう報道が出る前日の夜に伝えたんですけど、まだみんな1軍で戦っている最中だったんでなるべくギリギリまで伝えないように、そういう気持ちにさせてはいけない。やっぱり1軍は勝負の舞台なのでそういうのを気にせずプレーしてもらいたいのが一番だったのでギリギリに伝えました」

――リアクション

「みんな意外と冷静でまたご飯食べて話しようやという感じでした。あっさりしていました」

――練習前円陣での話

「若手のころからお世話になった監督、コーチ、現役を一緒にさせてもらった方も多かったので、裏方さん含めてありがとうございました、大変お世話になりましたと皆さんに伝えさせていただきました」

――どんな野球人生

「入団してから1軍に上がるまでだいぶ長いことかかってしまって、それでもけがだったり、育成落ちだったりを経験する中で球団が契約してくれたのがすごく大きくて、大好きな野球を続けて何とかタイガースの1軍の優勝に貢献したいと気持ちを持ちながら若手のころから、全然1軍に上がれなかった時から、そういう気持ちで志高くやっていました」

――ご自身が振り返る中で印象に残っているシーン

「やっぱり初ヒットまで長くかかったんで、一本出たっていうのは巨人戦でしたけど、それも特別な一本でしたし、病気にかかった復帰戦のロッテ戦で打った一本っていうのはあの球場にいたからこそ味わえた。すごいファンの皆さんに作っていただいて、特別な一本になりました」

――大腸ガンから復帰した数試合はどんな感覚でプレーしていた

「そうですね、ほんとに自分の力以上のものがそういう節目節目で出せたというのは、本当にファンの皆さんの応援が伝わったおかげだと本当に思ってまして、その球場の雰囲気だったり、まあ本当に後押しをすごくしていただいて、ファンの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」

――今年は巨人戦で今季初安打、振り返って

「なんとかやっぱり1本出したいって気持ちで、日々やってたんで。記者の皆さんが試合が終わった時に家族が来てたんですか？って聞かれたんですけど、そこはちょっといろんな思いが…ちょっと悟られないようにしたんですけど、お世話になった人にいいものを見せたいと、いいスイングできたかなと思います」

――改めて甲子園はどんな場所でしょうか。

「高校時代にずっとプレーさせていただきましたけど。またタイガースに入ってから、球場は同じなんですけど、すごく別物のような感じで。タイガースファン一色になる中でやらせてもらえる。その幸せっていうのはすごく噛み締めていますし。普段から練習から甲子園でやらせてもらえるっていう、その野球人としての幸せは日々感じていたので。ほんとに野球人としてタイガースのユニフォームを着て、練習、試合ができる甲子園は、特別な場所でした」

――今シーズンも代打原口のコールが告げられると、球場すごいことに。どういう風に感じてらっしゃる。

「本当にありがたいことで。なかなか結果が出ない中、本当に応援していただいて、なんとかしたいっていう気持ちで打席に向かってますけど、なかなか思うようにいかず。そういうところでファンの皆さん苦しい思いをさせてしまったなと思いますし、チームになかなか貢献できなかったっていうのはやっぱり悔しいですね」

――野球人生振り返ると、怪我、育成も経験して、大腸がんもあった。野球を続けられたっていうのは、何が1番の支えだったんでしょうか。

「一番は、野球が本当に大好きだっていう、小さい頃からの気持ちを持って今までできたことが大きいし。自分の中に目標っていうのを持ち続けて、その目標に向かってやれたこと、心が折れたりということなく、前を向いてできたことかなと思います」

――もし後輩には伝えたいことがあるとするならば、どんな言葉になるでしょうか。

「本当に若い選手が中心のチームなんで、1人1人自覚持ってやってると思う。僕から言うことはないですけど、これだけ満員の甲子園でできる幸せを日々感じて、ファンの皆様あってのプロ野球なので。そういう意味でタイガースはすごくファンの皆さん熱心にどんな時も応援してくださるんで。本当に感謝を忘れず、強いタイガースをたくさん応援してもらえるように、みんなには頑張ってもらいたいです」