¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¡ÖÂç²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¡×¡¡¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ³«Ëë¤Þ¤Ç2Ç¯
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Î2027Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤Ï10·î1Æü¤Ç³«Ëë¤Þ¤Ç2Ç¯¡£ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤Ï¡ÖÂç²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¡¢ÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï23Ç¯WÇÕ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°DÁÈ3°Ì¤Ç27Ç¯WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£3Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÍ½Áª¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢¹ç½É¤ä¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò½Å¤Í¤ÆÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡15Ç¯WÇÕ¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¤ÎÂç¶âÀ±¤ò´Þ¤à3¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤Ï¡¢24Ç¯¤ËºÆÅÐÈÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï4¾¡7ÇÔ¤ÈÄãÄ´¤Ç¼êÏÓ¤òÌä¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï7·î¤Ë¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤òÇË¤ë¤Ê¤É¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¡£WÇÕ5Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹FW¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡ÊBLÅìµþ¡Ë¤â·òºß¡£HC¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡10¡¢11·î¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á5»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤È¤Î3Ï¢Àï¤ÇºÇÄã¤Ç¤â°ì¤Ä¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£