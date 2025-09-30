大谷翔平選手はシーズン最終戦でキャリアハイ55号、二刀流復帰、メジャー通算1000安打に到達、4年連続地区優勝に貢献などメジャー8年目も数々の功績を残しました。

そんな大谷選手ですが、試合外でも話題をさらう出来事がこの1年で起こっていました。

まずはオフに発表された真美子さんのご懐妊。23年11月MVP発表時に初めて愛犬のデコピンが登場。さらに24年3月に真美子さんとの結婚を発表し世間に衝撃を与えました。そして、25年4月に自身のInstagramで娘の誕生を発表しました。父親リストで休んだり、「家に帰って顔を見るだけでうれしい」と父親としての顔ものぞかせました。

7月には5年連続のオールスター出場が決まると、真美子さんとともにレッドカーペットに登場します。名だたるスターの子供たちも大谷選手に夢中。チームメートのフレディ・フリーマン選手の息子のチャーリーくんは「オールスターでどの選手に会えるのが楽しみ？」と質問に「翔平」と一言。フリーマン選手から「翔平には毎日会ってるだろ」とツッコミを入れられていました。さらにメッツで“守護神”として活躍するエドウィン・ディアス投手の息子たちも大谷選手との記念撮影に満面の笑み。ディアス投手のInstagramで息子たちとの記念写真が掲載されたのは、大谷選手ただ1人でした。

球宴ではその前の試合でパドレスのロベルト・スアレス投手が大谷選手の右肩に約161キロのボールを当てるなど乱闘にまで発展した遺恨のある試合がありました。オールスターで再会した大谷選手はスアレス投手の元へ歩み寄り、右肩を痛がるような仕草を見せジョークを交わすと、その後両者笑顔でハグをするシーンも垣間見えました。

さらに7月には米出版社のTidalWave Productions社が大谷選手の幼少期から現在までを描いたコミック『FAME: Shohei Ohtani』を発売。それだけでなくデコピンが主人公の『DECOY SAVES OPENING DAY』(デコピンが開幕戦を救う)というタイトルの絵本も出版されました。