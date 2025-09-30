「お幸せに」『あんぱん』“メイコ”原菜乃華＆“健太郎”高橋文哉の指輪見せ風ショットに祝福の声
連続テレビ小説『あんぱん』の公式インスタグラムで29日、メイコ役の原菜乃華と辛島健太郎役の高橋文哉らの写真が公開された。
原菜乃華と高橋文哉
『あんぱん』特別編 第1回「健ちゃんのプロポーズ」の放送後、インスタグラムでは「ドタバタのサプライズでしたが、無事にプロポーズが成功した健太郎 みんなに見守られて、すてきなお祝いになりました メイコと健太郎、お幸せに！」というコメントを添えて、指輪を見せるようなポーズをした原と高橋を中心に、今田美桜、北村匠海、河合優実、西村雄正が写った笑顔の集合写真が公開された。
この投稿に、「健ちゃん、メイコちゃん、結婚おめでとうございます」「健ちゃんプロポーズがうまく行ってよかったですね」「何とか無事にプロポーズが成功して良かった…お幸せに」「笑いもあり健ちゃんらしさが詰まってて最高でした」「笑いもあり健ちゃんらしさが詰まってて最高でした」などと、祝福の声や放送の感想などが寄せられている。
