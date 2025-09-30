平子理沙、LAにバケーションホーム購入していた「行ったり来たりしています」
【モデルプレス＝2025/09/30】モデルの平子理沙が29日、自身のInstagramを更新。約1年前にアメリカ・ロサンゼルスにバケーションホームを購入し、リノベーションを進めていることを明かした。
【写真】平子理沙、LAでのショット
平子は「一年ほど前、LAにバケーションホームを購入しました。ここ一年、ずっーとリノベーションのためにLAを行ったり来たりしています」と報告。
「まだ完全に終わっていないのですが、ここ一年は本当にヘトヘトでした〜」と1年にわたるリノベーション作業の苦労を明かし、「インテリアデザインはわたしが大好きな趣味のひとつ。いつもヘトヘトになるけれど、全て自分で部材やデザイン、家具や家電を揃えて行くのは、本当に楽しいです」と自らデザインする喜びを語っている。（modelpress編集部）
◆平子理沙、LAバケーションホーム購入
