“日本人メンバー所属”izna、新AL『Not Just Pretty』発売記念ショーケース開催！「新しい姿に期待してほしい」

iznaが「Z世代のアイコンになりたい」という抱負を語った。

【写真】izna、デビュー9カ月でメンバー脱退

iznaは9月30日午後、ソウル・YES24ライブホールで2ndミニアルバム『Not Just Pretty』発売記念ショーケースを開催し、新アルバムについて語った。

6月にシングルアルバム『BEEP』を発表し、清涼感あふれるサウンドと中毒性の高いパフォーマンスで注目を集めたiznaが、わずか3カ月ぶりに新作アルバムでカムバックした。

（写真提供＝OSEN）上からマイ、バン・ジミン、チェ・ジョンウン

メンバーたちは「世界中の選択でデビューし、ファンの皆さんの愛に支えられて活動してきました。どれだけ成長したアーティストになったのかをお見せするので、ぜひ注目していただけたら嬉しいです」と語り、「今回のアルバムは、ファンの皆さんに最高のステージを届けたいという思いで一生懸命準備しました」と感想を伝えた。

新アルバム『Not Just Pretty』は、Z世代の感情を代弁すると同時に、もはや一つのイメージでは括れないiznaの多面的な魅力を証明する作品。「きれい」という枠を超え、多彩な感情の断面を一枚に収め、彼女たちの成長と可能性を色鮮やかに映し出している。

（写真提供＝OSEN）上からココ、ユ・サラン、チョン・セビ

iznaは「新しいチャプターを開くアルバムだと思って準備しました。Z世代のアイコンになれるように、堂々とした魅力を詰め込みました。大胆で強烈なコンセプトで臨んだので、新しい姿に期待してほしいです」と説明した。

なお、iznaは本日18時に2ndミニアルバム『Not Just Pretty』をリリースし、音楽番組やさまざまなコンテンツを通じて活発なカムバック活動を繰り広げていく。

（写真提供＝OSEN）izna

（記事提供＝OSEN）

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のバン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。