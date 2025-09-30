リサとガスパール タウンのイベント「AUTUMN FESTIVAL 2025」で旬の山梨県産フルーツを堪能！グリーティングも
富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)内にある、リサとガスパールをモチーフにしたテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて、2025年10月4日(土)〜11月3日(祝)にかけて、秋のイベント「AUTUMN FESTIVAL 2025」が開催される。
【写真】山梨県産のシャインマスカットも！「リサとガスパール タウン」秋のフェスメニューを見る
■「AUTUMN FESTIVAL 2025」の見どころって？
パリの街並みを再現した「リサとガスパール タウン」があるのは、富士山を臨む山梨県の東部富士五湖エリア。富士山の北麓に位置するこの地は、緑豊かな国立公園でもあり、都内よりひと足先に木々が色付き始める。
さらに、山梨県といえば全国でも有数のフルーツ王国として知られ、秋にはシャインマスカットや巨峰など、さまざまな品種のぶどうの最盛期を迎える。そんな観光にうってつけのシーズンに合わせて、秋のイベントでは紅葉とぶどうをテーマに、タウン内の飲食店が期間限定のフェアメニューを提供する。
■レ レーヴ サロン・ド・テ
パリの劇場を思わせる“夢のティーサロン(=フランス語でレ レーヴ サロン・ド・テ)”では、「季節の瞬間ショート 〜山梨県産シャインマスカット〜」(1500円)や「シャインマスカットフラッペ」(900円)、皮ごと食べられる種なしの人気品種シャインマスカットを味わえるスイーツが登場。2日前までに電話予約すると「オータム アフタヌーンティーセット」(9500円)を優雅に楽しむこともできる。
■カフェ ブリオッシュ
パリの街角にあるカフェのような店構えのパン屋「カフェ ブリオッシュ」では、鮮やかな紅葉をモチーフにした「もみじデニッシュ」(320円)や、フレッシュなジャム入りの「くりーむパン(シャインマスカットジャム入り)」(320円)に加えて、「山梨県産ぶどうジュース」(700円)で秋のフルーツを堪能できる。
■パティスリー
富士五湖エリアで人気の「フジヤマクッキー」が運営する焼き菓子店「パティスリー」のフェアメニューは、「秋限定チャンククッキーレーズン」(380円)。店内で焼き上げたクッキーは格別のおいしさ！
■LA BANANE
テイクアウト店「LA BANANE(ラ バナーヌ)」では、「〜山梨県産秋の特大赤ブドウ〜フローズンブラックビート」(680円)を。カップいっぱいに凍らせた大粒の赤ブドウが盛られた、小腹を満たせる一品だ。
■Harry's kitchen
先日オープンしたばかりのケバブ専門店「Harry's kitchen(ハリーズキッチン)」も、早速フェアメニューを展開。中東・中央アジアを中心に愛されるヨーグルト飲料“アイラン”をぶどうで味付けした「グレープアイラン」(600円)は今だけの限定ドリンク。
■リサとガスパール タウン ショップ
飲食店だけでなく、スーベニアショップでも秋の新作が続々登場！秋らしいモカカラーのリサとガスパールがかわいいぬいぐるみやソックス、タオルのほか、ブドウ柄のグッズに、リサとガスパールデザインのラベルが施されたワインなど、充実したラインナップがずらりとそろう。
■金箔ステッカーがもらえるキャンペーンも！
タウン内の飲食店やお土産店にて、1店舗あたり1000円以上購入すると、秋らしいモチーフや色使いが愛らしいリサとガスパールのステッカーがもらえちゃう。箔押しデザインが豪華な非売品ステッカーを手に入れるチャンスをお見逃しなく。
■秋のイベント期間中に開催！「であいの日」にリサとガスパールとグリーティング
リサとガスパールが出会った特別な日を祝し、2025年10月8日(水)の17時より「であいの日」と題したイベントが開催される。
特別な衣装をまとったリサとガスパールが登場するセレモニーに始まり、陽が落ちてあたりが暗くなり始めた17時30分からは観覧無料の「ナイトバブルショー」もスタート。バブルアーティストチーム「バブルワークス」が手がけるこのショーは、音楽に合わせて夜空に無数のシャボン玉を浮かべるロマンチックな内容。
ふたりの出会いを祝福するついでに、おいしい旬のブドウを味わってみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
