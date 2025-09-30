¿åºê°½½÷¡¢30ºÐ¤ÇÍñ»ÒÅà·ë¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡¡¿ÆÍ§Ìò¤Î±§³ÀÈþÎ¤¤È¡É·É¸ì¶Ø»ß¡É¥ë¡¼¥ë¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åºê°½½÷¡Ê36¡Ë¤¬9·î30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ìÅìÌÚ¥É¥é24¡Ø¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§30¡Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£30ºÐ¤Î»þ¤ËÍñ»ÒÅà·ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë±§³ÀÈþÎ¤¡õ»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¤È¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÈÉÔÇ¥¾É¡É¤È¤¤¤¦Á¡ºÙ¤ÊÂêºà¤òÃúÇ«¤«¤ÄÂçÃÀ¤ËÉÁ¤¯Ä«ÆüÆà¥ß¥«»á¤Ë¤è¤ëÅÅ»ÒÌ¡²è¡Ø¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤è¤êÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¬¤Á¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ÅíÀ¸¿é¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÉÔÇ¥¾É¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë7Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤Ë¿¶¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤Î±½¤¬²ñ¼Ò¤Ç¹¤Þ¤êÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÃæ¡¢¥Ê¥ó¥ÑÃË¤«¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¯²¼¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¡¦·îÎ±¿¿±û¡Ê26¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤ÎÌòÊÁ·èÄê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿åºê¤Ï¡Ö»ä¼«¿ÈAMH¡Ê¹³¥ß¥å¥é¡¼´É¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬Äã¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë»Ò¶¡¤¬¼ø¤«¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é30ºÐ¤Î»þ¤ËÍñ»ÒÅà·ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íß¤·¤¤¤«¤é¤È¤¹¤°½ÐÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¤Ç»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÂçÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤Á¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¿åºê¤Ï¡Ö30ºÐ¤Î»þ¤ËÍñ»ÒÅà·ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¡Ø¤Ç¤¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ê½÷À¤Ï¡Ë25ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤à¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÅà·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤È¡¢2¿Í¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤¿¤éÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Î±§³ÀÈþÎ¤¤È¿ÆÍ§Ìò¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤À¤¬¡Ö±§³À¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ø·É¸ì¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÍ§Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¿ÆÍ§¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤»¤ê¤Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¶õµ¤´¶¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½éÆü¤Ë¡Ø·É¸ì»È¤Ã¤¿¤éÈ³¶â¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢±§³À¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë¡¢Èõ¸ýÆüÆà¡¢¾å¸¶Í¤ÂÀ¡¢½ÂÃ«¸¬¿Í¡¢¸Å²°Ï¤ÉÒ¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
