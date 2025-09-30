２６日、貴州省で招待試合に参加した久保杏夏さん（左）と父親の久保安宏さん。（貴陽＝新華社配信）

【新華社貴陽9月30日】中国貴州省で23〜29日、2025第2回国際ハイブリッジ・エクストリームスポーツ招待試合が開かれ、日本の埼玉県出身のスカイダイビング選手、久保安宏さん（63）と娘の杏夏さん（26）が参加した。

父親の安宏さんはスカイダイビング歴43年、崖や建造物などからパラシュートを使って飛び降りる「ベースジャンプ」は35年の経験を持ち、世界中の空を舞ってきた。娘の杏夏さんも両種目でそれぞれ3年間練習を積んだ。

２６日、貴州省で招待試合に参加した久保杏夏さん。（貴陽＝新華社配信）

久保親子が六盤水市の北盤江大橋を訪れた24日は小雨で、雲や霧が漂い、仙郷のような風景が広がっていた。今回タンデム（二人乗り）スカイダイビングに挑んだ二人はジャンプの直前、互いに視線を送り励まし合った。安宏さんが「我愛中国（中国大好き）」と叫ぶと、杏夏さんも続いて「我愛貴州（貴州大好き）」と叫び、手をつないで橋の上から飛び降りた。

杏夏さんは「世界レベルの橋からスカイダイビングをする機会に、心から感謝している。多くの人々の努力により橋が完成し、私たちのスカイダイビングを可能にしてくれた。これからも中国のより多くの美しい地域を訪れ、情熱とスポーツへの愛情を持ち続け、夢を追いかけたい」と興奮気味に話した。（記者/周宣妮、倪遠詩、呉思）

２６日、貴州省で招待試合に参加した久保安宏さん。（貴陽＝新華社配信）