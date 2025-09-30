◇第79回国民スポーツ大会 高校野球・硬式の部(9月29日〜10月2日、滋賀)

第79回国民スポーツ大会の高校野球・硬式の部は30日、準決勝の2試合が行われ、決勝の対戦カードが決まりました。

30日の準決勝第1試合は、山梨学院(山梨)が県岐阜商(岐阜)に12安打10得点で圧倒。3回に相手のミスも絡め3点を奪った山梨学院は、菰田陽生選手(2年)のタイムリーや5、6、7回と得点を重ねて勝利。菰田陽生選手(2年)は4打数4安打2打点の活躍でした。敗れた県岐阜商は、今夏の甲子園をわかせた横山温大選手(3年)が躍動。生まれつき左手の指が欠損している横山選手は、8点差の7回に右中間を破る2点タイムリーで球場から大きな喝采を浴びました。

第2試合では、高川学園(山口)がビッグイニングを生かし、仙台育英(宮城)に勝利。2点を追う3回、高川学園は先頭打者が四球を選ぶと、1アウト3塁から相手の暴投で1点差へ。さらに2アウト満塁から山口岳士選手(3年)の逆転満塁ホームランが飛び出しました。直後に2点を奪われますが、1点差で逃げ切っています。敗れた仙台育英も川尻結大選手(3年)や高田庵冬選手(3年)のホームランが飛び出すなど、両チーム3本塁打が飛び交う一戦となりました。

大会は7イニング制で点差によるコールドゲーム(5回終了以降10点差)を採用。決勝は10月2日に行われます。

▽日程

◆1回戦 29日

山梨学院 4−0 尽誠学園

県岐阜商 5−1 沖縄尚学

仙台育英 4−0 日大三

高川学園 2−1 綾羽

◆準決勝 9月30日

山梨学院 10−4 県岐阜商

高川学園 5−4 仙台育英

◆決勝 10月2日山梨学院 − 高川学園