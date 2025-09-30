ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygamesは30日、専務取締役の木村唯人氏が9月30日をもって専務取締役を辞任したと発表した。木村氏は自身のXを通じ、体調不良が理由であることを伝えた。

木村氏は、「神撃のバハムート」、「グランブルーファンタジー」、「シャドウバース」などのヒットゲームを多数手がけていた。

同社は「木村氏は創業以来、長きにわたって事業の成長を牽引し、多大なる貢献をしてまいりました。当社としましては、本人の意向を尊重するとともに、これまでの多大な功績に心より感謝の意を表します。なお、同氏が担当しておりましたゲームタイトルや業務は既存の役員体制のもとで分担し、今後の事業運営に支障がないよう万全の体制を整えております」と発表した。

また、木村氏も自身のXを更新。「近年、体調の不調が続きこれまでのように十分なパフォーマンスを発揮することが難し と感じることが多くなり、今の状況では取締役そしてプロデューサーとしての責務を全うできないと判断し、この度退任することにいたしました」と、取締役辞任の理由を説明した。

なお、体調不良は命に関わるような深刻なものではありません。 しっかり休養を取り、いつの日かまたゲーム制作の現場に戻れるように、体調を万全にしたいと思います」と伝え、「創立した時はわずか5人だったサイゲームスは、今では多くの本当に優秀で頼もしい仲間たちがいます。 私がプロデューサーを務めていたタイトルに関してはすでに引継ぎは完了しておりますので、引き続きゲームを楽しんでいただけますと幸いです」と呼びかけた。