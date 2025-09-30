米ロサンゼルス在住のモデルでタレント・平子理沙（54）が30日、自身のインスタグラムを更新。現地で別荘を購入していたことを明かした。

平子は「一年ほど前、LAにバケーションホームを購入しました」と告白。「ここ一年、ずっーとリノベーションのためにLAを行ったり来たりしています。まだ完全に終わっていないのですが、ここ一年は本当にヘトヘトでした〜」と明かした。

そして「工事や部材探しなどで毎日があっという間に過ぎていき、LAでのインスタの更新がなかなか出来ませんでした」と説明。「インテリアデザインはわたしが大好きな趣味のひとつ。いつもヘトヘトになるけれど、全て自分で部材やデザイン、家具や家電を揃えて行くのは、本当に楽しいです」と、大人気キャラクター「ラブブ」を抱いた写真を公開した。

この投稿にフォロワーからは「完成したら是非インスタにあげてくださいませ！参考にしたい！！」「お部屋真似できるとこ真似したいです」「ルームツアーお願いします」「LAのインテリア、是非見たいので投稿待ってます」「とってもステキです」「さすがです」「カッケー」などの声が集まった。