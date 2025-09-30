自民党総裁選に立候補している高市早苗氏が、２２日の所見発表演説で「奈良のシカを蹴り上げる外国人観光客がいる」との旨の発言に対し、真偽が選挙戦佳境でもクローズアップされて長期化し、ネットでは「高市下げだ」「鹿でネガキャン」「鹿キック」「シカＶＳステマ」などと投稿されて荒れている。

【２２日の発言】

高市氏は万葉集のシカが登場する和歌をよんで、その光景をめでた後に、「そんな奈良のシカをですよ、足で蹴り上げるとんでもない人がいます」「外国から観光に来て日本人が大切にしているものをわざと痛めつけようとする人がいるんだとすれば、皆さん、何かが行きすぎている、そう思われませんか？」と述べた。

その後、「シカを蹴ったのは外国人なのか」との指摘が相次いだ。

２４日、日本記者クラブ主催の立候補者討論会では橋本五郎氏（読売新聞特別編集委員）が「外国観光客がシカを蹴り上げたり、神社の鳥居を鉄棒に見立てると批判されていたが、これは根拠はどこにあったんですか？確かめたんですか？」と質問し、高市氏は「自分なりに確認をいたしました」と返した。

２８日のフジテレビ「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」では、「多くの方が目撃もしていて、特に旅館の方ですとか、いつでも証言できると。そういったものの積み上げです」と説明した。

２９日の日本テレビ「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」では、ＳＮＳで拡散されている動画は存在するが、外国人観光客とは断定できるものがないとした。高市氏がインタビュー出演し「これは目撃されている方も多い。私も何年か前に英語圏の方でしたが」として、エサの鹿センベイを与える際にジラすと足を踏まれることがあるとし「足を踏まれて怒ってシカを蹴っている英語圏の国の方がいらっしゃった」と述べた。