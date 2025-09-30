留守番中にこっそり“自分磨き”をする柴犬の姿が話題になっている。

投稿したのは、柴犬のチャーミーちゃん（10歳）の飼い主（@shiba_charmy）。飼い主が仕事の休憩中にふと“見守りカメラ”を確認したところ、ひとりで留守番中のチャーミーちゃんがストレッチ中だったとのこと。その姿に飼い主は笑ってしまったそうだ。

普段は穏やかで甘えん坊のチャーミーちゃんは、人が大好きで家族が会話している横でひっくり返って「撫でて〜」とアピールしたり、飼い主の娘が運動を始めるとチャーミーちゃんも一緒に運動したり、家族の気を引こうとする様子がとても可愛いという。

家族にとってチャーミーちゃんは癒しの存在で、大切な宝物なのだとか。“家族のアイドル”チャーミーちゃんは、ひとりの時間にこっそりシェイプアップをして自分の魅力を磨いている“愛され上手”なのだ。

この投稿を見た人からは「満喫してますね」「見てて飽きない」「尻尾まで振って楽しそう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）