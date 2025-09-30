ヴァシリーサ秋冬コレクション♡甘く贅沢な香りの新作フレグランス登場

フレグランスブランド「ヴァシリーサ」から、2025年秋冬を彩る限定コレクションが登場しました。ブランドアンバサダーにLE SSERAFIMのHONG EUNCHAEさんを迎え、甘くとろける“生チョコレート”をイメージした香水や、香水グレードの香料を贅沢に使ったハンドクリーム、持ち運びに便利なミニ香水付きコフレを展開。ギフトにもぴったりな心ときめくラインアップです。

メルティショコラで贅沢な香り体験

艶やかなガナッシュにフローラルノートが重なり、ビターなカカオが余韻を残す「ヴァシリーサ ヌード ワン メルティショコラ オードパルファム」。生チョコレートのように濃厚で大人な香りが広がります。

40mL 価格：4,400円／8mL 価格：1,650円

発売日：40mLは2025年9月30日先行発売、11月15日一般発売

販売先：公式オンラインストア、全国のドン・キホーテやアインズ&トルペなど

ドルチェ＆ガッバーナ新作フレグランス♡マイ ディヴォーション インテンス

ハンドクリームは3種の香り♪

フレグランスティント処方で、香水のような奥行きある香りが楽しめる「フレグランス ティント ハンドクリーム」。

保湿成分にハチミツやアーモンド油を配合し、しっとりなのにサラサラのテクスチャーです。

価格：各990円

香り：ヌード ワン（アップルプラリネ）／シルキー フローラ（フローラルバニラ）／グレイス ルージュ（スパイシーベリー）

容量：各40g

発売日：先行 9月3日／一般 10月1日

限定コフレでギフトにも最適♡

価格：2,200円

「ヴァシリーサ ヌード ワン コフレセット」は、ミニ香水（8mL）とハンドクリーム（40g）がセットに。持ち運びしやすいサイズ感で、大切な人への贈り物や自分へのご褒美にぴったりです。

発売日：先行 10月1日／一般 11月1日

販売先：ロフト／公式オンラインストア／全国バラエティショップ

ヴァシリーサ秋冬コレクションで特別な季節を

甘く華やかな香りが揃う「ヴァシリーサ」秋冬限定アイテムは、毎日の暮らしに上質な彩りを添えてくれます。

メルティショコラの香水、香水グレードのハンドクリーム、心躍る限定コフレ…♡ 自分をいたわるリラックスタイムにも、ギフトにも最適です。

この秋冬はヴァシリーサで、香りとともにときめきを纏ってみませんか？