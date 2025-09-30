「timelesz project」に出演していたことでも知られる、アーティストの西山智樹（25）と前田大輔（25）が、関西電力「#ゼロカーボンジュール」のスペシャルサポーターとして出演した、動画「捕れたての海の幸を有名人とたらふく食べたら幸せすぎた！」が公開された。

動画では、西山と前田が、山之内すず、グルメ系インフルエンサーのれいランランとともに神戸の日本料理店を訪問し、地元の海の幸を堪能。新鮮な魚介を味わいながら、地球温暖化が食材に与える影響や、ゼロカーボンエネルギーの大切さを学習している。

動画に出演した2人は、生活の中で環境保全のために意識していることについても回答。西山は「いつも水筒を持ち歩くようにしています。あとは、スーパーマーケットに行くときはエコバッグを持参しています」、前田は「ペットボトルや空き缶をすすいで捨てるようにしたり、ペットボトルを捨てるときにキャップなどの分別をきちんとするように心がけています」とそれぞれの工夫について明かした。

動画内で旅グルメを味わった2人は、旅行での「マイルール」についてもトーク。西山の好きなスポットは母方の実家がある福岡。「小さい頃から、料理は何でもおいしいなと思っていました」と絶賛。「特に魚が好物なので、旅先では海産物系のおいしいものをリサーチして行くのがルーティンかもしれないですね」と明かした。

前田は「草津温泉がすごく思い出に残っています。温泉が沢山あるので、朝から一日中温泉だけをはしごしていましたね」と渋い一面も。旅先ではご当地ラーメンに目がなく「旅先周辺にあるおいしいラーメン屋さんに絶対行きます。名産物じゃなくていいので、あたりにある評価の高いラーメン屋さんに行くことがマイルールです」と熱弁をふるった。

2人が出演する動画は「＃ゼロカーボンジュール」特設サイトで公開。