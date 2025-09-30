漫才コンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が30日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。小川晶前橋市長が部下である同市の男性幹部職員とラブホテルで複数回面会していたことについて言及した。

“ラブホ密会”について吉田は「異性関係が悪くても、政治をしっかりとしていてくれればいいと思うタイプです」と持論を展開した。

小川市長はこの職員に会見で悩みや相談を人目に付かない場所でしたかったなどとして、10回以上ホテルを利用したことを認めた。また公用車を使ったことも認め、ホテル代は私費で支払ったが、男女の関係は否定した。

吉田は公用車の利用について「これはちょっと、カバー（擁護）できない。その経験をいかして、より政治につなげるウルトラCを出すしか、無理とちゃうかな」と“秘策”を提案した。

「ラブホテルに行かれて、何もないとおしゃっててもね」と話し、「ウルトラC」について「公用車に乗って、ある場所に向かう。その場合、公用車の乗り心地はどうでもいいと気づいたので、公用車をボロボロの軽自動車に換えますとか…。行為をしたことによって行政をしていくって…」と言葉を詰まらせ、「これは無理でしょうね」と「ウルトラC」の案を自ら“撤退”。MCの青木源太アナから「言っていて途中でこれは無理だと思って、“撤退”しましたね」とツッコまれ、スタジオが沸いた。

同番組は29日からフジテレビなど関東でも第2部（午後2時48分）の放送がスタート。この日、全国ネットの“初顔見せ”になった吉田は「おれの第一声が“浮気していても政治をちゃんとしていればいいのちゃう”から始まったことが大丈夫か」と苦笑いした。