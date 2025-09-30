¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤«¤é4Ç¯¡Ä23ºÐ½÷Í¥àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤¶¤Ã¤¯¤ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¾×·â¡ÖåºÎï¤¬ÇúÈ¯¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ë¡Ä♡¡×
ÂçÃÀ¤ÊÍÅ±ð¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤Ç¡Ä
¡¡³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿23ºÐ½÷Í¥¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÆîº»ÎÉ¡£
¡¡½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ(23)¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖËü»ö²÷Ä´¡¡¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤¬Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×VisionÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á»²²Ã¡£»ù¶ÌÎ´´ÆÆÄ¡¢½Ð¸ý¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤¬¤¹¤®¤ë¤µ¤¹¤¬¤Ë¡×¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤¿¤ï¤ï¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¡ª¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¡ª¡×¡ÖÌ´¤Ë½Ð¤ÆÍè¤½¤¦¡Ä¡×¡ÖåºÎï¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤É¤³¤ò¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ÆÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ë¡Ä♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Æî¤Ï2014Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¤Ë±Ç²è¡ÖÍÄ¤Ê»Ò¤ï¤ì¤é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤ËÆüÍË·à¾ì¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×(TBS)Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£