ºÊ¤ÏÊ¿À®¤Î²ÎÉ±¡Ä61ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¶á¡¢°Ìò¤Ð¤«¤ê¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤¬¡×
¥Í¥ª¥ó³¹¤Ç¾Ð´é¤Î¥Ý¡¼¥º
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ßÃ«¸ÞÏ¯¤¬9·î27Æü¤Ç61ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢SNS¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡´ßÃ«¤ÈÆ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤Î»ûÏÆ¹¯Ê¸(63)¤È¤Î±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£¡Ö61ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Í¥ª¥ó¤¬¤¤é¤á¤¯ÂçÄÌ¤ê¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¾Ð´é¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤¸ÞÏº¤µ¤ó¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶á¡¢°Ìò¤Ð¤«¤ê¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤¬¤Ê¡×¡Ö¤ªÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¸ÞÏº¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡´ßÃ«¤Ï1993Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö·î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ºÊ¤Ï¸µ¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î´ßÃ«¹á(µìÀ«¡§±üµï)¡£pic.twitter.com/BDbcCbCDcC
- ÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¸ø¼° (@chikyu_gorgeous) September 27, 2025