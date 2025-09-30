綾瀬はるか、初のコンサート出演で“熱唱”ステージショットに反響「最高に輝いてます」「少し緊張されてるみたいで…」
俳優の綾瀬はるか（40）が27日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。ステージで熱唱する貴重なショットが公開された。
【写真】「少し緊張されてるみたいで…」コンサートのステージで熱唱する綾瀬はるか
綾瀬は、20日に開催された、松本隆の作詞活動55周年を記念するオフィシャルプロジェクト『風街ぽえてぃっく2025』の『第二夜：街編』に参加。2010年のアルバム『松本隆に捧ぐ-風街DNA-』に参加しており、今回が初のコンサート出演だった。
投稿では、「松本隆さんの作詞活動55周年コンサート『風街ぽえてぃっく2025』歌唱中のお写真をお届けいたします」とのコメントとともに、計4枚のステージ写真がアップされた。
この投稿にファンからは「行きたかった ステージの上のはるかちゃんも最高に輝いてます」「はるかちゃん少し緊張されてるみたいで、初々しいです」「はるか様、銀河系最強可愛いです!!」「貴重なお写真ありがとうございます 大好きです」「普段歌ってる姿、見ないので新鮮です」「初ステージ聴きに行きました。凄く良かったです またステージ楽しみにしてます」などの反響が寄せられている。
